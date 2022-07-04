重機竟露「超粗生命線」！3千人嚇壞：我們懷念他

▲重機輪胎引起討論。（圖／翻攝自Facebook／重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心）



記者崔子柔／綜合報導

輪胎是行車安全相當重要的一環，上路前應特別注意狀況。近日一名網友在等紅燈時，看見一輛重機的輪胎胎紋幾乎全磨平，連中間的鋼絲都外露，讓不少人看了替車主捏把冷汗。

「同學你的生命線跑出來了！」原PO昨（3）日在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」發文表示，他下午2時30分在新北市三峽區某路口等紅燈時，看見一輛黃牌重機的輪胎已經磨到鋼絲外露。

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▲網友PO出照片。（圖／翻攝自Facebook／重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心）



貼文吸引超過3千人按讚，網友紛紛留言表示，「用生命在騎車，令人動容」、「我們懷念他」、「如果輪胎都這樣了...車主還不知道...真的很厲害」、「這痕幾應該一段時間了」、「第一次看到整圈那麼粗的生命線」、「人家這樣才比較好甩尾停車」。

因為重機本身和零件價格較一般機車昂貴，也有網友酸說「年紀輕輕省吃儉用勤儉持家」、「只知道改管，基本的安全卻不管」、「現在很多只會騎車，連最基本的檢查保養也不會」、「有錢買車，沒錢養車的概念」、「孝子啊！不忍心換輪胎，打工貼補家用，感人」。