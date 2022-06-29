媽吃麵一碗110元嚇到「不敢催兒結婚」　千人認同：難得明理

記者黃翊婷／綜合報導

經濟部電價費率審議會27日決定電價平均上漲8.4％，用電大戶上漲15％，外界推測此舉可能會牽動國內物價攀升。一名媽媽昨日（28日）在臉書PO文抱怨，剛剛去吃一碗普通的海鮮麵疙瘩當午餐，沒想到竟然要價110元，讓她真心感受到現代年輕人的辛苦，「我都不敢叫我兒子結婚。」

▲原PO吃午餐驚覺現代物價是真的貴。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，自己生在5年9班的年代（意即民國59年出生），但真心覺得這個年代的年輕人生活過得很辛苦，「剛剛去吃一碗很普通的海鮮麵疙瘩，要110元，東西貴得很有感」。

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原PO抱怨，而且不只食物貴，房租也貴，其他生活用品也不便宜，現在又碰到新冠疫情，大家都過得不容易，讓她很擔心孩子的未來，「這樣叫人如何成家立業生孩子」、「我都不敢叫我兒子結婚」。

文章公開之後，吸引超過1800名網友按讚並留言表示有同感，「難得有思想進步的，要不然多數中年只會說年輕人不肯吃苦耐勞之類的屁話」、「以前薪水2萬5000元，一碗麵25元，現在薪水2萬5000元，一碗麵已經60元了」、「外食越來越貴了」、「什麼都貴，連雞排都75元了」、「覺得妳是明事理的家長，知道年輕人的難處，不會一直催婚和催生孩子」。

但也有部分網友認為原PO想太多，真正倒楣的是5、6年級生，年輕人不想結婚生子，只想躺平爽爽過，房子幾乎都是爸媽留下來的，「我們才是最末一代願意照顧爸媽、照顧小孩的人，最痛苦的是我們。」