神力哥拉斷車門把手當場傻住　照片曝光笑翻網：被蜘蛛咬過？

記者黃翊婷／綜合報導

開車門要是遇到這個狀況該怎麼辦？一名駕駛今日（29日）上午在臉書PO出2張照片，表示自己不小心拉斷汽車車門的把手，當下真的既傻眼又無奈。照片公開之後，笑翻不少網友，大家紛紛留言調侃他是神力哥，「跪求傳功」、「你有被蜘蛛咬過嗎？」、「大力金剛指」、「早餐是吃多飽」。

▲原PO自己拉斷車門把手。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO在臉書「爆怨公社」貼出2張照片，無奈表示沒想到自己第一次PO文，竟然就是這樣的糗事，只見照片中汽車駕駛座一側的車門，把手竟然被拉斷，剩下另一端還連著，「自己拉斷的，X。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章和照片公開之後，笑翻不少網友，大家紛紛留言調侃原PO力氣太大，根本就是神力哥，「跪求傳功」、「你有被蜘蛛咬過嗎？」、「大力金剛指」、「早餐是吃多飽」、「你是鬼吧」、「原來拉開裡面是長這樣」、「有理由換車了」。

不過，其實也有許多人表示自己和原PO一樣，曾經不小心拉斷車門把手，畢竟把手算是消耗品，如果平常拉太力或是太陽曬久了脆化，都有可能造成毀損，「我也常常拉斷」、「還好啦，我先生大貨車的也是自己用壞，很無言」、「哈哈哈，我也拉過，當下傻眼」、「我4個門把就扳斷過3個，曬到脆化了」、「平常拉太大力，時間久了就容易斷」。