桃園青創聚落「興光堡壘」謝幕　鄭文燦：感謝璟都建設提供

▲桃園青創聚落「興光堡壘」謝幕。(圖／新聞處提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園青創聚落「興光堡壘」3日舉行「點點興光畢業Say Goodbye派對」。市長鄭文燦表示，興光堡壘原本為璟都建設的接案中心，提供市府無償使用，改裝後作為青年育成基地，自2019年3月31日啟用迄今，3年多來，共借用辦理1,300場活動、開設超過600堂工作坊、160堂才藝課程。

這座位於桃園區大興西路與正光路交岔口的興光堡壘，落幕後，功能將一分為三。首先，位於司法園區的中路4號社會住宅將打造「職人孵化基地」，藉由課程、培力、行銷、媒合，更全面地輔導職人創業及開拓市場。

位於八德重劃區的「北區青少年活動中心-桃漾館」將由青年局委外經營，以青少年族群為主要服務對象，規劃練團室、綜合教室、黑盒子劇場、電競及體感科技體驗區等多功能複合空間；而位於中壢的「中原創藝聚落」則參考華山文創產業園區的營運模式，將中原營區舊營舍活化，提供青年及校園社團更多展演空間及交流平台。

鄭市長說，興光堡壘的精神會由其他3個基地延續下去，並頒贈感謝狀給璟都建設董事長黃國明，感謝其無償出借空間；黃國明董事長表示，璟都建設將興光堡壘基地空間，做為桃園青創聚落，相當有意義。

另外，活動中，鄭市長也頒發3個獎項，分別為「追求卓越獎-永豐高中韓流社」、「最佳默契獎-北科附工康輔社」、「熱血積極獎-健行科大數媒系」，感謝各校社團積極參與興光堡壘的各項活動。最後鄭市長也穿上畢業服和學生們一起拍畢業照，留下珍貴的青春回憶，象徵興光堡壘順利畢業謝幕。