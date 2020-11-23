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「桃園青年表藝月」12/12登場　發掘優秀表藝人才展現自我

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▲桃園青年表藝月12/12登場，發掘表藝人才

▲永平工商表藝科畢展。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2020桃園青年表藝月」、將於12月12日於桃園區興光堡壘登場，今年以「藝氣風花-表藝青年在興光」為主題，由永平工商、啟英高中、至善高中及萬能科大等4校表演藝術科相關學群，及桃青之星推出的整合性展演活動，包括戲劇、音樂、舞蹈等精彩表演，讓桃園青藝能量被看見。

▲桃園青年表藝月12/12登場，發掘表藝人才

▲萬能亞洲盃時尚造型創意競賽。（圖／萬能資料照）▼2020桃園青年表藝月活動。（圖／青年局提供）

▲桃園青年表藝月12/12登場，發掘表藝人才

青年局23日表示：為發掘桃園優秀表藝人才，鼓勵具備各項才藝的桃園青年達人站上舞台展現自我，自2017年度起辦理桃青之星選拔，今年已邁入第四屆，除頒發獎勵金外，亦提供宣傳和打造各類活動演出專屬媒合平台，至今已突破150場次演出。

另該局致力成為表藝學群演藝扶植搖籃，除提供展演空間及演出舞台，亦協助桃園市表演藝術學群學生培養並拓展其演藝之路，讓青年學子互相學習及觀摩，讓大家可以看到桃園在地表藝青年滿滿的能量。

▲桃園青年表藝月12/12登場，發掘表藝人才

▲啟英高中音樂科演出。（圖／啟英資料照）

「2020桃園青年表藝月」有啟英高中電影電視科成果發表「心門計畫」，透過戲劇傳遞成長的心路歷程；表演藝術科成果發表「童年」，憑藉音樂及劇情帶領觀眾們進入一場近乎於童年式的冒險；音樂科畢業公演「青春，因你而在」結合中西合奏及流行樂團，展現了青春的魅力；萬能科技大學2020亞洲盃時尚造型創意競賽「桃園興時尚-藝術桃花源」，以美容、美髮、服裝、整體造型等競賽磨練學生實務上的專業技巧，提昇未來職場競爭力；永平工商表演藝術科第八屆畢業公演「藝遊神-勇闖我們的藝世代」，結合音樂、戲劇、舞蹈的演出，展現出高中三年來所學習的成果。

・5層設計的超大收納空間

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