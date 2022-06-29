「天貺節」要來了！把握開天門補財庫　拜完「衰運反轉」旺到年底

▲相傳農曆6月6日為玉皇大帝開天門出巡的「天貺節」。（圖／資料照）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

每年的農曆六月六日為「天貺（ㄎㄨㄤˋ）節」，今年是落在國曆的7月4日，相傳「天貺節」這天玉皇大帝會開天門到人間出巡、走訪。命理網站《旺好運》就特別撰文指出，「天貺節」這天適合補運祈福、補財庫，也是求赦罪的好時機，把握這一天來扭轉運勢效果會特別顯著。

根據命理網站《旺好運》說明，所謂的天貺節，以字義來解釋，「貺」字有「賜給、贈予的意思」，也就是指這一天是上天賜給、贈予的節日。據了解，每年的農曆6月6日的子時（23時-1時）到6月7日，被稱為「開天門」，廟宇都會在這個時間，舉行慶祝活動。而天貺節也是一整年裡，跟除夕夜、正月初九的日子一樣，晚上會拜拜的活動。

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▲天貺節補財庫效果最好。（圖／資料照）

據傳，天貺節是玉皇大帝開天門出巡人間的日子，當天大家都會到廟裡拜拜，玉皇大帝看到信眾們誠心敬拜，也會特別的開心，所以在這時求財求壽、補運、補財庫時，都會特別有效，甚至是求開恩與特赦，只要夠誠心，都能得到玉皇大帝的開恩加持，所以可利用這一天，到廟裡去補財庫、加強下半年的運勢，增加事業運等等。

不過《旺好運》也提醒民眾，在求財求功名前，一定要先懺悔，祈求上天赦免自己過去所無意犯下的罪行，也就是「求赦罪」，通常先求赦罪後再來求補運祈福，效果特別好！