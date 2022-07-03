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護理師逛全聯聽「神秘廣播」秒衝停車場！背後原因讓網友哭了

▲▼全聯賣場，全聯門市，全聯超市，全聯福利中心。（圖／記者林育綾攝）

▲護理師逛全聯聽到廣播聲，立刻衝到停車場。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

逛全聯時聽到廣播，護理師立刻衝到停車場，背後原因竟然藏著洋蔥！高雄一名護理師日前到全聯逛街，聽到店裡的廣播，嚇得丟下手邊的商品，帶著包包衝到停車場，後來又默默折返回去購物，背後的原因讓網友感到鼻酸，在下方留言打氣，「真的很辛苦，謝謝所有辛苦的救護人員。」

這名護理師在「我愛全聯-好物老實說」分享，她到全聯逛街購物時，突然聽到「停車場999、停車場999」的廣播聲音，立刻放下手邊的一切，拿著包包手刀衝往停車場，結果發現現場一片平靜。

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護理師默默返回賣場內購物，詢問店員「請問你們剛剛廣播停車場999是什麼意思」，聽了才知道，是廣播請員編999的員工前往停車場，處理車子亂停的問題，讓她瞬間愣住，只回了「謝謝」2個字。

▲醫院,門診,掛號,領藥,輪椅,排隊領藥,老年,生病,病房,走廊（圖／姜國輝記者攝）

▲999廣播意味著醫院內有人啟動全院緊急救護。（示意圖／ETtoday資料照）

對此，不少同行留言回應，「護理人+1，聽到999忍不住就會跑起來」、「999、333都很母湯」、「哈哈～999是醫護人員最不願聽到的廣播」、「令人腎上腺激升的999」、「好煩喔！聽到999整個人真的會用衝的」、「哈哈哈，職業病，我也會整個人一跳，然後跑過去，受過訓的好像都會這樣。」

至於「999」究竟是什麼意思？一般這段廣播會在醫院聽見，若發出這樣的廣播，意味著醫院某個角落有人啟動全院緊急救護，廣播發出後，負責的醫護人員就會衝向該地點拯救病患。

網友們得知原因後，感到相當感動，也特地留言致謝，「謝謝你。平時已經把救人融入骨血之中。才會聽到999就衝。好人一生平安」、「有一次在醫院聽到廣播999，看到所有診間醫護人員全狂奔而出，好震撼啊」、「雖然有點心酸，感謝妳的熱心（這是公衛人才有的熱誠），還好沒事」、「謝謝你平日訓練的直覺反應，相信一定會有更多生命在你手中被保護下來。」

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