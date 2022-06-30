男倒地無呼吸心跳！119隔空指導救回一命　消防局：別急著掛電話

▲▼男子在網球場運動突然倒地，失去呼吸心跳，民眾依高級救護技術員線上急救指導，成功挽回男子生命。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近日花蓮縣消防局119指揮中心，接獲網球場民眾報案，表示有人運動突然倒地，失去呼吸心跳，狀況十分危急。119派遣人員於知悉案件後，除立即派遣救護車輛出勤外，也同時將報案電話轉接當日執勤的高級救護技術員小隊長彭康祐進行線上醫療指導。



報案人自述職業為醫師，並表示現場患者已經無呼吸，小隊長彭康祐立即請他將手機開啟擴音並進行線上指導CPR，請現場其他人員先去拿AED，並到路旁等候準備引導救護車，另同步加派4名EMTP前往救援。



指導過程中，彭小隊長判斷倒地民眾患者可能有心臟方面的宿疾，再加上天氣炎熱劇烈運動下，突發心肌梗塞。果不其然，在AED到達現場後，彭小隊長繼續指導民眾使用AED進行電擊，電擊後繼續壓胸，持續進行約5分鐘的搶救後，患者成功恢復自主呼吸及心跳，成功挽回生命，隨後救護車到達現場將患者送往醫院。出勤的高級救護技術員到達現場時，看到倒地民眾已經恢復自主呼吸並且保持「復甦姿勢」等候救援的情形也十分驚訝。





事後該網球場內配合指示進行急救的民眾，事後也親自到分隊關心後續情形，雙方聊起這段過程，除了感謝也直讚119線上人員夠細心、冷靜及專業，才能順利拯救該名球友。對此，彭康祐小隊長則謙虛的表示，119線上派遣人員非常需要報案的民眾持續協助，當119派遣人員的眼和手，請報案民眾於報案時千萬不要急著掛上電話，配合線上人員進行急救措施，有很高的機率能順利拯救生命。彭小隊長的同事則開玩笑地說，我們小隊長已經從花蓮救命王，晉升到「花蓮救命王Online」了，用電話也可以救人。

消防局局長林文瑞，對於119執勤人員從接報、到派遣、到送醫，成功串起生命之鏈，挽救生命成功的作為表示肯定，此外也呼籲民眾，最近天氣炎熱，在進行運動時一定要做好防曬，還要記得補充足夠的水分，才能避免酷熱中暑，若是自身有心臟的慢性病史，更要避免在正午時分做劇烈運動，以免發生意外。