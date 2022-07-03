《人在囧途》翻版！　6名壯漢機場「接力」一斤白酒

記者任以芳／綜合報導

雲南昆明長水國際機場1日上演《人在囧途》劇情，某間公司員工旅遊搭飛機返程，員工無法攜帶已開瓶的白酒，現場六名壯漢做出不浪費的決定，一人一口「接力」乾完白酒。

看過大陸電影《人在囧途》的觀眾，應該還記得其中一段爆笑劇情，飾演農民工的大陸演員王寶強搭飛機時，因為捨不得丟掉牛奶，在海關面前豪飲3公升牛奶，直接往嘴裡灌。結果，現實生活也上演同樣的橋段。

▲6男在機場輪流喝完一斤白酒。（圖／翻攝 D視頻）

綜合陸媒報導影片顯示，雲南昆明長水國際機場登機櫃台圍繞一群彪形大漢，大家正在討論怎麼處理一瓶開過的白酒。處。畫面中黑衣男詢問機場人員，「不能託運吧？怎麼辦？」對方回答，「乾了它」。

6名男子立馬二話不說，輪流「接力」喝完差不多一斤白酒，每個人接過酒瓶時有點害羞，畢竟在機場大庭廣眾之下豪飲，真的有點尷尬。

同行的李姓團員介紹，因為老闆帶著大家和客戶去旅遊，回來時有一名開瓶白酒不可托運，丟掉又太可惜，大家堅持不浪費的原則，一人一口喝完白酒。

據了解，該酒是價值200元左右人民幣的洋河酒，換算台幣大概近一千元左右。不少大陸網友正面留言，覺得爆笑。有人說「簡直是《人在囧途》翻版」、「要是我也會喝完再搭飛機」、「就差包花生米和榨菜」。