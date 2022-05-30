53度茅台冰淇淋開賣一盒283元　線上首批4萬個1小時內賣光

記者魏有德／綜合報導

由茅台與蒙牛聯名出品的三款茅台冰淇淋昨（29）日上線《i茅台》購物平台，最高價格一盒為66元人民幣（約283元新台幣）。據了解，茅台冰淇淋開賣後1小時內，三款口味4萬個全部售罄，銷售額超250萬元人民幣（約1075萬元新台幣），這三款含53度飛天茅台的冰淇淋也於貴陽的實體店率先登場。

▲茅台冰淇淋開賣。（圖／翻攝中新社，下同）

《新浪財經》報導，三款茅台冰淇淋（預包裝食品）包括青梅煮酒、經典原味和香草口味，售價分別為59／66／66元（人民幣，下同）。據i茅台官微介紹，茅台冰淇淋屬於全乳脂冰淇淋，產品中添加了38%以上生乳，20%以上的動物淡奶油，乳脂肪含量達8%以上，還添加2%左右的53度飛天茅台。

這三款茅台冰淇淋的售價不菲，比京東購物平台上的哈根達斯「Häagen-Dazs」100ml冰淇淋售價43元人民幣還貴，也讓網友直指，「茅台果然是奢侈品」。

此外，在貴陽的旗艦店首賣當日，也出現不少民眾排隊嚐鮮。旗艦店現場開賣的品項分為現製版和預包裝版，預包裝版售價僅39元，最高價則要99元，口味則有青梅煮酒、提拉米蘇、香草、香子蘭等多種選擇。

這幾款冰淇淋裡面均添加貴州茅台酒，含一定的酒精成分，門市也貼出「溫馨提醒」，未成年人、孕婦、酒精過敏者請勿食用，駕車人士需謹慎食用。