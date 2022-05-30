　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

53度茅台冰淇淋開賣一盒283元　線上首批4萬個1小時內賣光

記者魏有德／綜合報導

由茅台與蒙牛聯名出品的三款茅台冰淇淋昨（29）日上線《i茅台》購物平台，最高價格一盒為66元人民幣（約283元新台幣）。據了解，茅台冰淇淋開賣後1小時內，三款口味4萬個全部售罄，銷售額超250萬元人民幣（約1075萬元新台幣），這三款含53度飛天茅台的冰淇淋也於貴陽的實體店率先登場。

▲茅台冰淇淋開賣。（圖／翻攝中新社）

▲茅台冰淇淋開賣。（圖／翻攝中新社，下同）

《新浪財經》報導，三款茅台冰淇淋（預包裝食品）包括青梅煮酒、經典原味和香草口味，售價分別為59／66／66元（人民幣，下同）。據i茅台官微介紹，茅台冰淇淋屬於全乳脂冰淇淋，產品中添加了38%以上生乳，20%以上的動物淡奶油，乳脂肪含量達8%以上，還添加2%左右的53度飛天茅台。

這三款茅台冰淇淋的售價不菲，比京東購物平台上的哈根達斯「Häagen-Dazs」100ml冰淇淋售價43元人民幣還貴，也讓網友直指，「茅台果然是奢侈品」。

▲茅台冰淇淋開賣。（圖／翻攝中新社）

此外，在貴陽的旗艦店首賣當日，也出現不少民眾排隊嚐鮮。旗艦店現場開賣的品項分為現製版和預包裝版，預包裝版售價僅39元，最高價則要99元，口味則有青梅煮酒、提拉米蘇、香草、香子蘭等多種選擇。

這幾款冰淇淋裡面均添加貴州茅台酒，含一定的酒精成分，門市也貼出「溫馨提醒」，未成年人、孕婦、酒精過敏者請勿食用，駕車人士需謹慎食用。

►錯過會後悔！超有質感「萬用摺疊桌」才419元

ET快訊
如花中風消失3年　暴瘦近照首曝光
嘉義一天3人死後全確診！他騎車撞樹亡　PCR驗出染疫
小7停用「方便1小物」超多人秒挺！　一票驚呆：沒看過
ET民調／最新10大政治領袖排行！　看好度出爐
快訊／桃園夫妻確診居隔大吵！　妻遭砍死倒血泊
入境檢疫「變0+7」免隔離？　陳時中給答案！
邊境將解封！　陳時中：入境會縮短檢疫天數
林暐哲放棄「蘇打綠」商標　魚丁糸4字冷回應
中和2歲童爸爸淚訴「被消失的81分鐘」　陳時中：有錄音檔可調
南區病床吃緊！　佔床率超過7成
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

河南敲定「常態化核酸檢測」政府買單　粗估一年花費2580億元

「齊瀏海」獅子又換新造型　網友笑噴：喜感十足！

53度茅台冰淇淋開賣一盒283元　線上首批4萬個1小時內賣光

給媽媽買「罌粟籽」麵包　陸教科書內文又嚴重出包

台州交警推廣禮讓行人　車輛過斑馬線時速35公里以下發簡訊表揚

麥當勞幫「26歲小朋友」辦慶生會　1.5小時圓夢金額曝光

陸中疾控披露：首例Omicron變異株BA.5曾输入上海

上海白蟻大爆發密集恐懼慎入　民眾狂Call求助電話「一整晚沒停過」

雄獅「齊瀏海」呆萌新髮型爆紅！　動物園：牠自己打理的

女神開6點願望清單：實現就嫁給你！　他貸款132萬交往半年慘被甩

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

雨中越野驚險滑胎＋撞壁　近百萬重機摔進溪谷泡水

2姊妹「雨中嗨玩」傘開花　歡樂笑聲感染網：童年啊～

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

韋禮安飆唱3語言《如果可以》　突告白女友：如果不來還愛我嗎？

恭喜！瘦子升格當爸爸　PO出超音波照「寶寶比YA」

河南敲定「常態化核酸檢測」政府買單　粗估一年花費2580億元

「齊瀏海」獅子又換新造型　網友笑噴：喜感十足！

53度茅台冰淇淋開賣一盒283元　線上首批4萬個1小時內賣光

給媽媽買「罌粟籽」麵包　陸教科書內文又嚴重出包

台州交警推廣禮讓行人　車輛過斑馬線時速35公里以下發簡訊表揚

麥當勞幫「26歲小朋友」辦慶生會　1.5小時圓夢金額曝光

陸中疾控披露：首例Omicron變異株BA.5曾输入上海

上海白蟻大爆發密集恐懼慎入　民眾狂Call求助電話「一整晚沒停過」

雄獅「齊瀏海」呆萌新髮型爆紅！　動物園：牠自己打理的

女神開6點願望清單：實現就嫁給你！　他貸款132萬交往半年慘被甩

全國首座水產精品園區座落布袋　6／1-6／30開放標售

台灣拳后林郁婷返台PCR仍陽性　曝世錦賽奪金後下一個目標

河南敲定「常態化核酸檢測」政府買單　粗估一年花費2580億元

私梟「AB櫃」走私市價3000萬香菸　貨櫃司機良心發現判無罪

505萬存到忘記！媽放37年才領出來「總金額驚呆」　她急問：正常嗎

仁愛之家住民「雨傘互毆」！翁不甘倒地　怒揮利刃猛刺濺血

連退卡針都有巧思！realme GT Neo3火影限定版實機拍攝

「齊瀏海」獅子又換新造型　網友笑噴：喜感十足！

許藍方戳破鳳梨19.5cm真相！「揭完美長度」和女體構造有關：那麼長幹嘛

台中街角暗藏吸睛「檸檬山」！排隊檸檬蛋糕每日秒殺一人限購8顆

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

大陸熱門新聞

雄獅「齊瀏海」新髮型爆紅！　動物園：牠自己打理的

他打電動離家出走！12年後才知父母都過世

女神開願望清單「實現就嫁給你」　他貸132萬半年慘被甩

女鞋宣傳照遭批影射女性陰部！　網正反激戰

上海白蟻大爆發密集恐懼慎入 民眾狂Call求助電話「一整晚沒停過」

神秘富二代2.2億買股內線交易　辯：全憑感覺進場

麥當勞幫「26歲小朋友」辦慶生會 1.5小時圓夢金額曝光

小學課本畫風詭異　陸教育部責令全部重畫

老師上課忘關「投屏」女友發豔照求親親　學生尷尬忍笑「舉手破防」

「已使用10年」陸教科書插圖惹議 總顧問被起底是「書籍設計泰斗」

兒子沒錢付聘金！單親辣媽出手：把女方爸拿下

給媽媽買「罌粟籽」麵包

首例Omicron變異株BA.5曾输入滬

上海6月1日全面推進復工　取消不合理限制

更多熱門

相關新聞

陸白酒品牌江小白裁員百人！坦承面臨陣痛

陸白酒品牌江小白裁員百人！坦承面臨陣痛

中國大陸白酒品牌「江小白」日前被爆料將裁員千人，其中杭州分公司的裁員比例高達40%。對此，江小白相關人士表示，公司確實面臨陣痛期，裁員涉及一兩百人，但沒有外界所傳那麼誇張。

為什麼休旅車很夯而不是旅行車？

為什麼休旅車很夯而不是旅行車？

千億茅台跨界賣冰

千億茅台跨界賣冰

Lexus「小休旅UX」新年式改款

Lexus「小休旅UX」新年式改款

茅台徵人　大學畢業年薪近60萬元

茅台徵人　大學畢業年薪近60萬元

關鍵字：

茅台冰淇淋白酒跨界

讀者迴響

熱門新聞

粉紅超跑遭爆人為控制！爆料者：媽祖給4聖杯

villa強抱吊床上吻胸亂摸　色男遭2女私刑暴打

今雨區擴大！明全台變天　端午連假天氣出爐

AV導演半夜收「美腿女星自薦」

雄獅「齊瀏海」新髮型爆紅！　動物園：牠自己打理的

優惠碼快收！麥當勞「買1送1」爽吃35天

全家出遊「為什麼讓2小孩自己睡一間」？亞歷媽解答

媽抱癱軟嬰急診哭喊沒人理！網一段話反遭批

他打電動離家出走！12年後才知父母都過世

家長群曝「兒童打BNT」狀況　她見1幕傻了

高鐵票根超熱銷！內行揭黑暗用途

今增109死！　本土+60042

獨／警察學弟狠斷學長腿　恐怖畫面曝

快訊／林暐哲宣布放棄商標權　魚丁糸終於拿回「蘇打綠」！

勞工確診有補助！傷病給付最高領6707元

更多

最夯影音

更多
愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！
劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面