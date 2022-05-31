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疫情重創陸白酒市場　水井坊：正拓展新渠道尋找新機會

▲▼疫情重創陸白酒市場　水井坊：正拓展新渠道尋找新機會。（圖／翻攝水井坊）

▲四川白酒企業水井坊。（圖／翻攝水井坊）

記者蔡紹堅／綜合報導

四川白酒企業水井坊30日晚間舉辦業績說明會，水井坊副董事長、總經理朱鎮豪表示，疫情顯著影響了白酒的消費場景，水井坊亦不例外，公司正不斷拓展新渠道，尋找新機會。

根據《澎湃新聞》報導，業績說明會上，有投資者提問，本輪疫情中，華東市場餐飲、宴席場景按下暫停鍵，對水井坊的動銷影響有多大？對此，朱鎮豪回應，華東是其重要市場，疫情對白酒消費場景有影響，水井坊的渠道庫存始終保持在一個健康的水平。

水井坊2021年的年報中指出，2022年一季度以來，因疫情原因，白酒行業的成長動力受限，水井坊亦不例外，儘管短期白酒行業面臨疫情衝擊，但公司對白酒行業未來發展持審慎樂觀態度，「如果下半年疫情有所改善，消費場景恢復正常，公司2022年的經營目標是主營業務收入、淨利潤增長15%左右。」

根據水井坊第一季財報，今年第一季度，公司營收14.15億元，同比（較上年同期）增長14.1%，較去年一季度70%營收增速大幅收窄。今年第一季度，水井坊實現歸屬於上市公司股東的淨利潤3.63億元，同比下滑13.5%。

水井坊在2021年年報中披露，期內業績增長，主要是由於2020年受疫情衝擊導致的收入基數較低，而2021年以來，公司受益於消費刺激政策密集出台、宴飲場景恢復，以及期內產品兩次提價，實現營業收入46.32億元，同比增長54.1%；淨利潤11.99億元，同比增長63.96%。其中，主力產品高檔酒（以井台、臻釀八號為代表）量價齊升，收入45.19億元，同比增長54.33%，貢獻了總營收的98%。

水井坊的高端化戰略也與其近年來大手筆營銷密不可分，2021年，水井坊的銷售費用同比增長約45%至12.27億元，其中，廣告費及促銷費達10億元。

有投資者在業績會上對水井坊持續加大營銷投入提問。對此，朱鎮豪解釋，品牌力的建立需要公司營銷長期、持續的投入，公司會按疫情發展調整未來營銷投入的節奏。

四川白酒企業水井坊30日晚間舉辦業績說明會，水井坊副董事長、總經理朱鎮豪表示，疫情顯著影響了白酒的消費場景，水井坊亦不例外，公司正不斷拓展新渠道，尋找新機會。

根據《澎湃新聞》報導，業績說明會上，有投資者提問，本輪疫情中，華東市場餐飲、宴席場景按下暫停鍵，對水井坊的動銷影響有多大？對此，朱鎮豪回應，華東是其重要市場，疫情對白酒消費場景有影響，水井坊的渠道庫存始終保持在一個健康的水平。

水井坊2021年的年報中指出，2022年一季度以來，因疫情原因，白酒行業的成長動力受限，水井坊亦不例外，儘管短期白酒行業面臨疫情衝擊，但公司對白酒行業未來發展持審慎樂觀態度，「如果下半年疫情有所改善，消費場景恢復正常，公司2022年的經營目標是主營業務收入、淨利潤增長15%左右。」

根據水井坊第一季財報，今年第一季度，公司營收14.15億元，同比（較上年同期）增長14.1%，較去年一季度70%營收增速大幅收窄。今年第一季度，水井坊實現歸屬於上市公司股東的淨利潤3.63億元，同比下滑13.5%。

水井坊在2021年年報中披露，期內業績增長，主要是由於2020年受疫情衝擊導致的收入基數較低，而2021年以來，公司受益於消費刺激政策密集出台、宴飲場景恢復，以及期內產品兩次提價，實現營業收入46.32億元，同比增長54.1%；淨利潤11.99億元，同比增長63.96%。其中，主力產品高檔酒（以井台、臻釀八號為代表）量價齊升，收入45.19億元，同比增長54.33%，貢獻了總營收的98%。

水井坊的高端化戰略也與其近年來大手筆營銷密不可分，2021年，水井坊的銷售費用同比增長約45%至12.27億元，其中，廣告費及促銷費達10億元。

有投資者在業績會上對水井坊持續加大營銷投入提問。對此，朱鎮豪解釋，品牌力的建立需要公司營銷長期、持續的投入，公司會按疫情發展調整未來營銷投入的節奏。

大陸白酒市場受疫情影響巨大，主打年輕市場的另一品牌江小白先前傳出將裁員千人，雖然最後證實數字嚴重誇大，但裁員人數也多達上百人。相關人士也透露，江小白正遭遇陣痛時刻，在疫情導致聚餐消費場景減少的情況下，影響相當明顯。 

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