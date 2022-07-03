黃珊珊掛無黨參選？柯文哲：她是宋楚瑜愛徒　「很多事不用為難別人」

▲柯文哲出席「永續台灣、世代共行」屏東場記者會。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

各政黨積極佈局2022九合一選舉人選，但被民眾黨籍台北市長柯文哲指定為接班人的台北市副市長黃珊珊，因為仍保有親民黨身份，使民眾黨部分人士不滿，引發黨籍爭議。柯文哲3日表示，自己2014年選台北市長時也是無黨籍，選市長的黨籍並不是那麼重要，且「很多事情不用為難別人」。

身兼民眾黨主席的柯文哲3日出席黨內「永續台灣、世代共行」屏東場記者會，被問到日前與「虧雞福來爹」伍彩集團總裁林義豐見面，是否要與對方合作？柯文哲回應，不要說合作，第一點是確認對方要做什麼，第二點則要看每個人提出的政見或想法後再說。

柯文哲指出，民眾黨立院黨團可為不同議題和不同政黨合作，只要有道理、對台灣是好的，他們都會處理，「這種事情就輕鬆一點。」

針對國民黨提名前立委柯志恩挑戰高雄市長，民眾黨目前規劃為何？柯文哲說，政黨是人才的競爭，小黨資源有限，不可能每個縣市都有縣市長候選人，目前民眾黨在高雄市沒有市長參選人，而自己也認識柯志恩，開玩笑地說柯志恩也是「柯P」，因為對方曾經在淡江大學當過教授。

柯文哲提及，自己沒有什麼意見，就讓2名候選人去各自表達政見、爭取選民認同，而他們只是關心而已，至於說是否一定要支持誰，這個「再說吧！」現在沒有一定要支持誰，讓藍綠2名候選人去爭取選民認同即可。

另外，外傳柯文哲已經確定讓黃珊珊掛無黨籍選台北市長，柯文哲強調，黃珊珊作為候選人有自己的主體性，不該由他來代替回答，且自己2014年選台北市長時也無黨籍，像是選總統、立委時因有「不分區立委」名額，所以才不得不有政黨，但選里長、鄉鎮長、市長等，「我倒覺得黨籍不是那麼重要。」個人特質與表現更重要。

柯文哲表示，這牽涉到整個政黨運作，自己對於黃珊珊在台北市要如何選，沒有特別的意見，且黃珊珊與親民黨主席宋楚瑜特別好，屬於「愛將、愛徒」，所以「很多事情不用為難別人。」黃珊珊在台北市如何，他個人沒有特別意見。