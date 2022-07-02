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防疫險爭議北市158件申訴　未續保、重複投保拒出險佔多數

▲▼ 富邦防疫保單（圖／記者劉維榛攝）

記者陳家祥／台北報導

北市法務局2日指出，有關近期防疫保單爭議，迄今已接獲158件申訴案，北市府已啟動專案辦理，由專責窗口於收案後儘速移金管會處理，或依消費者申請第二次申訴由消保官安排協商，消保官將依金管會公布原則及指引協商防疫保單爭議，為消費者爭取合法權益。

法務局表示，依金管會保險局說明，各大產險業者已在6月30日將200多萬張在途防疫險保單全數核保完畢，近期將陸續出單或回覆消費者不承保理由。

法務局統計，今年以來受理防疫保單申訴案件共158件，其中3件為第2次申訴案件。申訴事由以「已通知續保但因業者問題致保單未能續約」50件、「因重複投保而遭拒保」不能續保42件占最多。

法務局指出，金管會已針對防疫保單提出5大核保、理賠原則，包括核保完成保險公司需負責、保戶自選3+4有隔離處分且有隔離事實仍應理賠、產險公司已寄發續保通知書給保戶並已收取保費，保險契約即為成立等，已由金管會發布新聞稿及擬定相關原則。

法務局提醒，消保網已設置「防疫保單爭議專區」，提供評議中心製作之防疫保單問答集、金管會防疫保單資訊等，並持續更新申訴件數與處理情形，供民眾瀏覽。

台北市主任消保官楊麗萍強調，對於防疫保單契約條款若有爭議時，依消費者保護法第11條、金融消費者保護法第7條及保險法54條等規定，契約條款如有疑義時，應為有利於消費者之解釋為原則，且不能有差別待遇，才符合誠信、公平待客原則。

楊麗萍呼籲，北市府基於保護消費者立場，請各產險業者針對已依消保法、金保法規定提出申訴之消費爭議案件，遵守主管機關發布之原則及法定處理期限與程序，儘速妥處。並善盡企業社會責任，依法保障保戶權益。

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