走讀松菸無圍牆博物館　柯文哲：為2023台灣燈會做暖身

▲柯文哲視察信義松菸無圍牆博物館走讀。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲2日晚間前往松山文創園區出席無圍牆博物館走讀活動，他表示，2023年台北燈會將在台北市的東區舉行，要開始把人潮引進這裡，且台北過去一直沒有一個夜間活動場所，「所以結論是這樣，我們開始為2023台灣燈會做暖身運動」。

北市文化局指出，松山文創園區作為「信義松菸‧無圍牆博物館」的核心場域，從6月24日起至9月11日進行夜間延長營運活動，以精彩活動、古蹟活化及全新進駐店家為松菸的夜晚更添精彩面貌。

柯文哲致詞時表示，全球最宜居城市台北市排名第10名，有很好的公共運輸系統、醫療體系也不錯，台北的美食也不錯，而且台北相當安全。台北有很多條件變成世界宜居城市，要在這基礎上想想有沒有什麼可以進步。

柯文哲說，大巨蛋慢慢在收工，將來松山文創園區的動線會改變。台北市通常是用都市計畫角度來辦活動，比方說今年台北燈節在士林，白晝之夜在天文館、科學館一代，因為要配合北藝完工，我們辦活動要把都市計畫發展帶進去。

柯文哲說，疫情解封後，全台灣第一個大型活動是台灣燈會，將來會從國父紀念館、大巨蛋、松菸、信義商圈、101、四四南村，希望台灣重新面向世界的時候，我們把台灣燈會辦在這地方，還有一個目的是要把東區的榮景重新帶回來。

柯文哲提到，過去台北燈節連續在西門町辦3年後，整個西門町人留上升，業績就起來，這幾年東區相對沒落，希望透過台灣燈會活動把人潮重新帶回東區的商圈。

柯文哲受訪表示，明年台灣燈會要辦在這裡，這裡是重要的舞台區，要開始把人潮引進這裡；此外，大巨蛋遲早還是會完工，人流會帶進來，但是人流會不會進入我們松菸，這要思考。

另外，柯文哲也提到，台北過去一直沒有一個夜間活動場所，所以我們先把松菸營業時間延長到10點再說，後續在看整個狀況去調整。所以結論是這樣，我們開始為2023台灣燈會做暖身運動。

至於松菸的特色為何？柯文哲笑說，松菸最大特色就是松山菸廠，這個建築是巴洛克式的建築，這在整個台北地區沒有看到這麼大一片，蠻特別，建築本身就是一個特色，所以希望在具有文化價值的古蹟上，帶來現代的意義。