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重機枋山大橋故障　夫妻用推的滿身汗...枋寮警及時解圍

▲枋寮警分局枋山分駐所警員吳金儒聯絡拖吊業者替吳男夫妻解圍 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲枋寮警分局枋山分駐所警員吳金儒聯絡拖吊業者，替吳男夫妻解圍 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

彰化吳姓男子騎大型重型機車載太太南下恆春墾丁旅遊，行經臺1線枋山大橋時機車故障，夫妻倆人推著該大型重型機車在路上尋找修車行，滿頭大汗，由於天色已昏，枋寮警方巡邏發現，主動詢問，協助聯絡拖吊業者拖吊，並在後方警戒，讓他們夫妻感動不已。

▲枋寮警分局枋山分駐所警員吳金儒聯絡拖吊業者替吳男夫妻解圍 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

枋寮警分局枋山分駐所警員吳金儒日前執勤時，行經臺1線枋山大橋時，遇見一對夫妻正在南下車道旁推機車，因該車為400C.C大型重機，夫妻倆推得滿身大汗，警方便主動上前關心詢問，經了解，吳姓夫妻係從彰化家中出發要騎車前往恆春旅遊，騎約5小時抵達枋山鄉時，機車卻熄火拋錨，且最近的機車行在10公里之外。

由於當時天色已昏暗，吳員方便主動協助他們聯繫拖吊業者，並在該車輛後方警戒，指揮交通，俟拖吊業者抵達完成拖吊作業，讓他們夫妻對警方熱心協助十分感恩。

枋寮分局長黃政龍肯定同仁為民服務認真工作的態度表表肯定，同時也呼籲民眾，行車前應檢視車輛狀況，途中如遇車輛故障拋錨時，應立即開啟警示燈並擺放三角警示牌，並撥打110由警方到場協助處理，以維護自身及其他用路人行車安全。

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