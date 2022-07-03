彰化這家廠商開8萬徵才！縣府加碼：29歲以下月領1500元

▲彰化縣政府2日舉辦就業博覽會，縣府設置門檻月薪皆達27000元。（圖／彰化縣政府提供）



記者許權毅／彰化報導

彰化縣政府2日舉辦就業博覽會，邀請39間廠商總計提供1500個工作機會，其中嘉里大榮開出8萬月薪徵才引起矚目，該職缺同樣開在104徵人中，工作內容為大貨車司機，前2個月保障4萬5000塊，第3個月起底薪加變動薪資，最高可領8萬，另外縣府推出加碼，18到29歲青年可月領1500補助，最多6個月。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲嘉里大榮集配司機最高皆可達月薪8萬元。（圖／嘉里大榮提供，資料照）



依照嘉里大榮在求職網104上刊登內容顯示，各營業所集配司機最高皆可達到8萬月薪，學歷要求國中畢業皆可，且工作經歷不拘，工作內容為駕駛大貨車、小貨車，並且裝卸物品等駕駛員工作。另外不只彰化，各地集配司機最高皆可領到8萬，不過職缺薪資落差大，為25500元到80000元都有，依照實際狀況調整。

▲彰化縣政府2日舉辦就業博覽會，預計9月、11月還各有一場。（圖／彰化縣政府提供）



縣長王惠美說明，今年推出青年創薪加倍計畫，18到29歲應屆畢業青年若薪資達2萬7000元以上，連續受雇同一雇主30日以上，可月領1500元，最高可領6個月總計9000元，希望能留住縣內優秀青年。彰縣勞工處表示，為了協助廠商招聘優秀人才，本場就業博覽會職缺月薪都達到2萬7000元以上，包含矽品、耀億、台灣百和、嘉里大榮等39家廠商參加。