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5歲女童遭拐賣！26年後千里尋親　「家裡只剩兩座墳」

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲楊妞花指控她在5歲那年遭拐賣。（圖／翻攝自微博）

記者崔子柔／綜合報導

來自貴州的楊妞花指控，她5歲那年被人口販子拐走，過了26年她終於回老家尋親，但卻得知雙親都已離世的消息，「家裡只剩兩座墳」，而當初拐走她的重慶余某終於落網。

楊妞花去年5月在一名叔叔的協助下，回到貴州畢節老家認親，並成功與親姐姐相認，但也得知雙親在20年前相繼離世的消息，「家裡只剩兩座墳，什麼都沒有了」，讓她相當心痛，忍了26年的委屈卻沒有機會和父母傾訴。

楊妞花昨（2）日微博發文表示，1995年將她拐走的59歲余某現已落網，且當年拐賣的幼童還不只她，「長達10幾年的時間，他究竟帶走了多少個孩子，毀了多少個家庭」，呼籲相關單位嚴辦深究，「絕對不給他翻身的機會」。

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲▼楊妞花表示，當年拐走她的余某終於落網。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

楊妞花7/2微博全文：

大家好，我是被拐26年的女子楊妞花，今天我終於可以告訴大家當年拐走我的人販子被抓到了。2021年找到家的時候，姐姐說父母早就走了。我蒙了，我耳朵就像坐高鐵時候貫穿了一樣，聽不到聲音，我整個頭在哄哄響。我身上起了一身雞皮疙瘩，渾身是麻的。我懷疑我是不是聽錯了，反覆問姐姐，誰走了？我和姐姐互相傾訴著不為人知的悲慘童年。我小姑給我說，那年好大的雨，她們聽到了很大的聲音，跑出來我家房子塌了。那是我們一家四口住過的家。那一刻我就像親眼看到了大雨中房屋倒塌的畫面。我跪在我父母墳前恨著我自己為什麼跟著壞人走了。我看著那兩堆冰冷的石頭，我以後一眼都看不到我父母了。真的，我真的有能力照顧他們的，我真的會努力掙錢去照顧他們的。這輩子都沒有機會了。感謝貴陽的帽子叔叔替我們討公道。

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