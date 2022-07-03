50多歲兄弟檔游泳…被奶奶拿棍追打　影片曝光網讚「好羨慕」

圖文／CTWANT

小時候有跑去河邊玩耍，或到開放水域游泳而被長輩訓斥的經驗嗎？。根據陸媒《人民網》報導，日前大陸湖北省孝感市，2名50多歲男子下河游泳，被其奶奶看見後拿著棍子追著打，許多網友感到非常羨慕50多歲還有有奶奶追著管教。

據悉這消息源自於這2名男子的妹妹於6月28日拍攝的影片，影片開頭妹妹說「我們家裡是五代同堂」，並接著描述當天她2位哥哥到河裡去游泳，影片中的畫面能看見在拍攝時，2位哥哥已在河中且離陸地已有一小段距離，後來被他們3兄妹的奶奶發現並把棍子拿在手上，妹妹當時還噗哧一笑說「去打他」，影片末了妹妹1句「我覺得這個畫面很溫馨」，間接解釋了妹妹為何邊笑邊拍攝。

▲50多歲男子進行游泳被奶奶用棍子追著打，許多網友非常羨慕50多歲還有奶奶追著管教。（圖／翻攝「人民網」微博）



影片被《人民網》發布在官方微博帳號上，大多網友覺得這家人家庭成員皆健在感到非常羨慕，紛紛留言說「真好啊，50多歲還有奶奶」、「孫子都50多歲了，奶奶還能提得動棍子，老人身體健康，真的很好！」、「他們好幸福啊，這麼大了還有奶奶，好好珍惜啊」。

也有引得小部分網友因聯想到自己親人過早離世，感到惆悵說「我是上大學考研的時候，奶奶去世的，因為在外地上學考研，爸爸沒有告訴我，放寒假了回家看見我家地裡有一塊墳墓，還在想是誰的，回家結果一看是我奶奶的，瞬間哭的不行了」、「真的好羨慕啊，人家50多歲還有奶奶叫，我缺連叫爸爸都沒人回應我了」、「我從小就沒見過奶奶，現在爸爸也沒有了，有時候真的相信基因」。對於2名的游泳行為有網友說「奶奶防溺水安全教育意識賊棒」及「該打」。

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