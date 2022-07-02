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和妻吵架去岳母家告狀　男開門見「妹夫也在」尷尬：他住3、4天了

和妻吵架去岳母家告狀　男開門見「妹夫也在」尷尬：他住3、4天了

▲一名男子在家跟老婆吵架，因為經不起老婆折騰，一氣之下就跑到岳母家告狀。（圖／翻攝搜狐新聞）

圖文／CTWANT

人與人之間相處，或多或少都會有一些矛盾，夫妻每天相處在一起，偶爾吵吵鬧鬧也是常有的事。大陸廣東一名男子在家跟老婆吵架，因為經不起老婆折騰，一氣之下就跑到岳母家告狀，希望岳母能幫忙說一句公道話，沒想到到了岳母家後，竟發現妹夫已經在岳母家住了3、4天，也是來找岳母評評理的。

綜合陸媒報導，廣東一名男子因為和妻子起爭執，經不起老婆折騰，一氣之下就跑到岳母家告狀，希望岳母可以幫他說句公道話，沒想到去到岳母家，竟發現妹夫也在，且已經在這住了3、4天，也是和妻子吵架後來找岳母評理的。

看到這一對女婿，丈母娘也是倍感無奈，可能她也知道自己女兒的脾氣，不然不會如此包容讓兩個女婿住到家裡，而女婿一個坐在房間裡面，另一個則坐在門口，閒置在家中，丈母娘卻在廚房忙前忙後，每天為了他們做飯，照顧他們的飲食起居，並沒有通知兩個女兒前來接他們的老公回家。

這段畫面則是被岳父拍下的，除了想記錄一下女婿與女兒的相處瞬間，也想讓他們知道自己這些年的處境有多艱難。

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