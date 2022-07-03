　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「日光巴黎」麵包店積欠薪水歇業！分店也受害　高雄市府出手了

▲▼日光巴黎積欠薪水歇業。（圖／翻攝GoogleMaps）

▲日光巴黎積欠薪水歇業，分店業者也是受害者。（圖／翻攝GoogleMaps）

文／中央社

高雄知名連鎖麵包店「日光巴黎」近日傳出無預警歇業。市府勞工局今天表示接獲多名勞工反映，店家歇業後沒收到薪資與資遣費，將召開勞資爭議調解會，要求雇主出面協商。

高雄市政府勞工局主任秘書皮忠謀接受媒體聯訪表示，日前接獲多名勞工反映，這家連鎖烘焙業者歇業後未給予應有的薪資與資遣費，勞工局近日會召開勞資爭議調解會議，要求雇主出面，共同協助解決，維護勞工權益。

「日光巴黎」連鎖麵包店主打手作歐式麵包，蛋糕廣受大小朋友喜愛，店內也有咖啡可以選購，並設有座位區，讓不少民眾喜歡到店品嚐下午茶；原本在高雄市美術館附近、左營自由二路等地都有門市，全盛時期更一度在高雄夢時代展店，如今在網路上都已公告為「永久停業」。

日光巴黎楠梓店今天在臉書（Facebook）表示，幾週前收到通知，告知中央廚房須擴大而遷移，因此無法供應商品，各分店均須停業1週，但1週後仍遲遲未收到總店供應鏈消息，加上開始有相關謠言傳出，才意識到事情可能不單純。

日光巴黎楠梓店指出，店家為加盟店，後續仍有很多法律上的問題要與總店李姓負責人協商，盼能順利度過這次風波。

►是白爛貓！療癒系收納箱特價快搶　有輪子又能堆疊實在太方便

ET快訊
倪匡「1hr飆4500字」自豪：速度世界第一！驚人版稅收入曝
倪匡離世！與金庸並稱「香港四大才子」如今只剩一人
睡覺「手機放床頭」恐致癌？醫解答：這2種頭痛小心
拒接林佳龍電話？　陳時中回應了
護理師逛全聯聽「神秘廣播」秒衝停車場！背後原因讓網友哭了
高雄知名連鎖麵包店「積欠薪水歇業」！分店也受害　市府出手了
公車離站了硬要上！台中女「雨中肉身擋車」　司機報警

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「日光巴黎」麵包店積欠薪水歇業！分店也受害　高雄市府出手了

新北平溪青農王聖凱返鄉種筍　食農教育傳承在地慢生活

出租套房傳異味　南警埋伏多日查獲4毒犯

孝孫洗餐具打破碗割傷手暈眩　部落嬤奔派出所求援！警開道送醫

南安人文生態講座系列活動登場　邀布農族村長分享壓箱寶和故事

台南市高中以下畢業生市長獎頒獎　黃偉哲配合擺拍搏滿堂彩

桃園家長照過來！　龍潭消防分隊「小小消防員」體驗活動

屏東縣府首設「穆斯林祈禱室」揭牌啟用　移工揪甘心

台東「藝起來我家」　海岸線首場分享會熱鬧登場

防疫莫忘防颱！台東消防局請賣場設「防颱物品專賣區」

黃宣星光主持「誰都能聊」被讚爆　訪到最後「汗流成一條愛河」

妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

具俊曄再登夜店！DJ秀嗨翻啦～　熱唱酷龍神曲：我愛你們

肉肉當前...汪上前示範「餐桌禮儀」　媽超自豪！揭悲傷過往：牠被遺棄

黃宣主持一半「貼鬍子走上紅毯」　忍不住了...超長自我介紹

消防隊出動頻頻被擋！　用路人無視鳴笛引網怒

豬公無痛存3年終剖腹 差點21萬！網讚有毅力

「日光巴黎」麵包店積欠薪水歇業！分店也受害　高雄市府出手了

新北平溪青農王聖凱返鄉種筍　食農教育傳承在地慢生活

出租套房傳異味　南警埋伏多日查獲4毒犯

孝孫洗餐具打破碗割傷手暈眩　部落嬤奔派出所求援！警開道送醫

南安人文生態講座系列活動登場　邀布農族村長分享壓箱寶和故事

台南市高中以下畢業生市長獎頒獎　黃偉哲配合擺拍搏滿堂彩

桃園家長照過來！　龍潭消防分隊「小小消防員」體驗活動

屏東縣府首設「穆斯林祈禱室」揭牌啟用　移工揪甘心

台東「藝起來我家」　海岸線首場分享會熱鬧登場

防疫莫忘防颱！台東消防局請賣場設「防颱物品專賣區」

快訊／台南新營天鵝湖驚傳女子落水　消防人員搶救

倪匡「1hr飆4500字」自豪：寫作速度世界第1！　驚人版稅收入曝光

倪匡曾被金庸委託「代筆天龍八部」　直接寫瞎阿紫：我討厭她

MG「電動掀背MG4」歐洲年底發表！擁50：50完美配重、450公里續航

倪匡離世享壽87歲！　與金庸並稱「香港四大才子」如今只剩一人

英「傳奇大師」逝世！創作70年掀劇場革命...疫情前留最後遺作

護理師逛全聯聽「神秘廣播」秒衝停車場！背後原因讓網友哭了

劍潭85度C店租上看12萬　前員工曝「房東很多店面」：出門都帶仲介

曾「已讀不回」林佳龍？　陳時中澄清：他打到我以前的電話

倪匡堅信「宇宙這麼大」：一定有外星人　看到千萬不要怕

台中長髮裸女逛大街！無罩拉扯BMW男　警急調監視器曝真相

地方熱門新聞

高雄麵包店無預警關門！年輕人嗆：欠錢不還

日光巴黎積欠薪水歇業　高雄市府出手了

徵家教學生　網暴動：地方爸爸猛報名

蘭潭12小時連2起溺斃　居民：不敢喝水了

2022桃園蓮花季　7/2-8/28蓮花園休閒農業區登場

出租套房傳異味警查4毒犯

彰化員林罕見送肉粽　路線曝光

市長獎頒獎黃偉哲賣力配合同學擺拍

女嬰高燒送醫遇塞車　警鳴笛開道4分鐘送醫

即／高雄岡山車道疑遭雷擊「炸出大洞」

龍潭消防分隊　「小小消防員」體驗活動

台南國際芒果節黃偉哲邀駐台使館人員參訪

台南做工行善團為弱勢修築安全的家

更多熱門

相關新聞

劍潭85度C突歇業　隔壁店家爆「早有徵兆」

劍潭85度C突歇業　隔壁店家爆「早有徵兆」

北市士林區85度C劍潭店6月底無預警歇業，還在店門口拉上紅布條「無良房東惡意坑殺、黑心房東疫情吸血」。對此，附近店家受訪時指出，歇業其實早有徵兆，但直到掛出布條，才知道是房東在疫情期間還要漲租。

高雄麵包店無預警關門！年輕人嗆：欠錢不還

高雄麵包店無預警關門！年輕人嗆：欠錢不還

業者繳回許可證　全台最後公娼確定走入歷史

業者繳回許可證　全台最後公娼確定走入歷史

蘆洲唯一肯德基今晚熄燈　在地人哭了

蘆洲唯一肯德基今晚熄燈　在地人哭了

蘆洲唯一肯德基月底歇業　大咖房東親吐下步計畫

蘆洲唯一肯德基月底歇業　大咖房東親吐下步計畫

關鍵字：

日光巴黎歇業連鎖麵包倒閉

讀者迴響

熱門新聞

天氣太熱螯蝦直接「就地煮熟」

22歲女星遭瞎傳深夜墜樓身亡！

影片曝！警幫確診嬰開道卻車禍5傷　

健身男槓鈴脫手砸中頸椎　當場「被對折」

毒蛇塞甕10年「眼鏡蛇這一幕」！網嚇：還活著

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

說話沒在聽　庹宗康當場臉垮

私校退場教授中年失業「改行當旅館櫃檯」！

五星級飯店「磁磚縫夾1張紙」　真相揭曉

冷氣配電扇吹錯了？台電曝1神物：開28度也超涼

她15歲撞見媽偷吃男友　婚後尪睡了親姊

唯一零負評引言人是「他」！雕像顏值帥炸

金曲獎／表演一結束「穿幫畫面」全播出！

泰四面佛警告：台灣下半年「發生3大事」

知名作家倪匡驚傳逝世！享壽87歲

更多

最夯影音

更多
黃宣星光主持「誰都能聊」被讚爆　訪到最後「汗流成一條愛河」

黃宣星光主持「誰都能聊」被讚爆　訪到最後「汗流成一條愛河」
妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！

妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面