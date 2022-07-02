　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／國家警報響了！北北桃19縣市大雨特報　這縣市嚴防暴雨

▲▼午後雷陣雨、大雨、豪雨、梅雨。（圖／記者黃克翔攝）

▲午後雨彈來襲，部分縣市出現大雨。（圖／記者黃克翔攝）


記者李姿慧／台北報導

對流旺盛，部分縣市出現降雨，氣象局今下午16時40分針對北北桃等19縣市發布大雨特報，另針對宜蘭和新北市發出大雷雨訊息，並對新北市發出山區暴雨警示災害告警，時間持續2小時至18時36分。

氣象局下午16時36分發出山區暴雨警示災害告警，提醒新北市區域附近有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全，持續至18時36分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另下午16時40分也針對19縣市發布大雨特報，氣象局表示，低壓帶影響，易有短延時強降雨，今臺南以北、南投、宜蘭、臺東地區及花蓮、高屏山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

▲▼大雨特報。（圖／氣象局）

▲大雨特報。（圖／氣象局）

大雨特報縣市：基隆北海岸、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣、花蓮縣山區、臺東縣

氣象局下午16時36分發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時30分；提醒慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，以及低能見度。警戒區域包括宜蘭縣、新北市。

▲▼氣象局針對「新北市、宜蘭縣」發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）

▲氣象局針對「新北市、宜蘭縣」發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）

大雷雨即時訊息示警區域
新北市：雙溪區、貢寮區
宜蘭縣：頭城鎮

►激推！「偏光鏡片」太陽眼鏡一戴就有型

ET快訊
好市多衛生紙漲價！會員崩潰　他1理由喊「台灣物價有夠便宜」
女星胸、背、腿「3方位全露」！　轉身讓主持人驚呆
驚見「爆紅YouTuber」走紅毯！入圍2大獎　網認證：超會
快訊／戴資穎第三局受傷流血！　惜敗陳雨菲
快訊／T1球星公然襲警！　公開道歉
小柯佳嬿走紅毯「南半球掉出」！　胸前只綁2條線
黃宣首度主持…口條被讚爆！　起底工作背景網秒懂：難怪
芙蓉轉中颱！　「雨量可觀」網驚：幸好沒來台灣
快訊／國家警報響了！北北桃19縣市大雨特報　這縣市嚴防暴雨
LIVE／金曲獎要開始了！　全程直擊星光大道
李玖哲被《營業中》嚇壞　「冒雨外送」吐真實心聲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

兩家人約登雪山東峰　「1動作」雙方鬧翻法院見！網嘆：都離譜

好市多衛生紙漲價！會員崩潰　他1理由喊「台灣物價有夠便宜」

新竹縣+868！呼籲民眾打疫苗　長者拿千元禮券活動再延長

台東+445！累計確診32379人　匡列隔離1106人

新竹市+735！確診數下降有感　衛生局呼籲仍需積極防疫

芙蓉颱風轉中颱！登陸最新路徑曝　「雨量可觀」網驚幸好沒來台

防阿嬤的腳沒感覺　長庚大學生開發自動化糖尿病足檢測系統

快訊／國家警報響了！北北桃19縣市大雨特報　這縣市嚴防暴雨

分科測驗應考資訊後天開放查詢　建議考生列印、考試時攜帶

興濟宮慶祝虎爺聖誕　報名乞虎民眾176人多往年3倍

阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地

那英「拿翻譯機」對話Jessica　曾鬧出烏龍..她樂翻：我聽懂了！

雨中嗨玩見爸拿棍怕爆　娃搶不贏...轉頭爽躺水窪

朋友每10分鐘交換畫板　超快手速創作絕美作品

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

聯結車擋施工區「兒幫移車」　父車底檢修遭右後輪輾斃

「台南阿燕姨」忍家暴喪子痛　賣冰獨撐70年走過堅韌人生

如何用「in put」造句？　她神解答：觀世音菩薩

氣質翹腳→腳跨儀錶台　交往時間決定副駕坐姿

從漫畫走出來的2D蛋糕　滿滿鮮奶油+草莓超吸睛

兩家人約登雪山東峰　「1動作」雙方鬧翻法院見！網嘆：都離譜

好市多衛生紙漲價！會員崩潰　他1理由喊「台灣物價有夠便宜」

新竹縣+868！呼籲民眾打疫苗　長者拿千元禮券活動再延長

台東+445！累計確診32379人　匡列隔離1106人

新竹市+735！確診數下降有感　衛生局呼籲仍需積極防疫

芙蓉颱風轉中颱！登陸最新路徑曝　「雨量可觀」網驚幸好沒來台

防阿嬤的腳沒感覺　長庚大學生開發自動化糖尿病足檢測系統

快訊／國家警報響了！北北桃19縣市大雨特報　這縣市嚴防暴雨

分科測驗應考資訊後天開放查詢　建議考生列印、考試時攜帶

興濟宮慶祝虎爺聖誕　報名乞虎民眾176人多往年3倍

桃園蓮花季「荷你相癒」開幕　亮點主題裝置合影送好禮

龍語申健身露「謎樣視角」！　夏語心羞：激凸成這樣

色翁手伸進短褲摸孫子友人下體　少女怒喊「阿公！這樣不可以」

金曲紅毯／Haezee胸間幾何開洞辣露南半球！腳踩凱莉愛鞋有隱藏小心機

姊弟戀釀2屍3命悲劇！他槍斃懷孕女友　再把2歲兒拋下橋　

蔡其昌曝陳柏惟下一步　「擔任分區總幹事」劍指盧秀燕

透過孩子參與式設計　台東縣府打造首座大型兒童運動公園

兩家人約登雪山東峰　「1動作」雙方鬧翻法院見！網嘆：都離譜

用光影點亮歷史　北港水道頭文化園區古蹟再現風華

好市多衛生紙漲價！會員崩潰　他1理由喊「台灣物價有夠便宜」

國一北上195km翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外　民眾看傻

生活熱門新聞

老翁登報徵「18個乾女兒」　每人分百坪土地一過戶就失聯

婦人罹癌「胃被切除2/3」　醫聽飲食習慣頻搖頭

毒蛇塞甕10年「眼鏡蛇這一幕」！網嚇：還活著

結帳突被告知每人低消1000！他居酒屋吃2萬傻眼

上國道爭路權首日！逾300輛大型重機上路　警方回應了

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

快訊／高國豪當爸了「曬寶寶超音波照」：緊張又開心

張美阿嬤農場遭爆非合法農場！農業處解釋了

好市多整車戰利品8千元　她掏出1物「現賺5千元」

快訊／新增96死！本土34748例　確診死亡雙降

雨彈開轟！2縣市大雨特報　防雷擊強陣風

花60元「吃爆漢堡+薯條+飲料」　麥當勞一張圖CP值炸

維力炸醬放後院　隔天驚見恐怖屍體山

高雄女就醫才知罹癌王　手術取出8.4cm腫瘤

更多熱門

相關新聞

雨彈轟不停！4縣市劇烈降雨炸1.5小時　警戒區出爐

雨彈轟不停！4縣市劇烈降雨炸1.5小時　警戒區出爐

對流旺盛，部分縣市出現降雨，氣象局今下午針對中南部4縣市發布大雷雨訊息，雨彈將轟炸1.5小時，提醒民眾外出要留意天氣變化。

雨區擴大！19縣市大雨特報　雷雨彈狂轟2縣市1小時

雨區擴大！19縣市大雨特報　雷雨彈狂轟2縣市1小時

劇烈雷雨狂炸2縣市1小時　警戒區域出爐　

劇烈雷雨狂炸2縣市1小時　警戒區域出爐　

雨彈升級！12縣市大雨特報　防雷擊強陣風

雨彈升級！12縣市大雨特報　防雷擊強陣風

一圖秒懂「一周降雨」兩階段變化！雨彈轉向時間點、熱區曝

一圖秒懂「一周降雨」兩階段變化！雨彈轉向時間點、熱區曝

關鍵字：

天氣氣象局大雨

讀者迴響

熱門新聞

台中屁孩揍阿北被逆轉躺平！　5星灌爆養生館

男星心肌梗塞逝世享年41歲！二胎女兒剛出生7個月

重機女無駕照拍片！孫生緊急刪片氣炸：因妳做白工

吃東西快的人很自私！4吃飯習慣曝「隱藏個性」

《全明星4》怪物新人「連續刷新3大會紀錄」

冷氣配電扇吹錯了？台電曝1神物：開28度也超涼

走錯洞房！新娘闖伴郎房激戰一夜

老翁登報徵「18個乾女兒」　每人分百坪土地一過戶就失聯

被屁孩嗆2壯漢解圍台中翁身分揭露

洗衣服見這一幕爆尷尬！她傻了：我太古板嗎

深山發現腐爛無名屍　志工背在身上騎機車載下山

拿坡里「炸雞買8送8」開吃！

婦人罹癌「胃被切除2/3」　醫聽飲食習慣頻搖頭

毒蛇塞甕10年「眼鏡蛇這一幕」！網嚇：還活著

結帳突被告知每人低消1000！他居酒屋吃2萬傻眼

更多

最夯影音

更多
阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地

阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地
那英「拿翻譯機」對話Jessica　曾鬧出烏龍..她樂翻：我聽懂了！

那英「拿翻譯機」對話Jessica　曾鬧出烏龍..她樂翻：我聽懂了！

雨中嗨玩見爸拿棍怕爆　娃搶不贏...轉頭爽躺水窪

雨中嗨玩見爸拿棍怕爆　娃搶不贏...轉頭爽躺水窪

朋友每10分鐘交換畫板　超快手速創作絕美作品

朋友每10分鐘交換畫板　超快手速創作絕美作品

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面