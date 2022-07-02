快訊／國家警報響了！北北桃19縣市大雨特報　這縣市嚴防暴雨

▲午後雨彈來襲，部分縣市出現大雨。（圖／記者黃克翔攝）



記者李姿慧／台北報導

對流旺盛，部分縣市出現降雨，氣象局今下午16時40分針對北北桃等19縣市發布大雨特報，另針對宜蘭和新北市發出大雷雨訊息，並對新北市發出山區暴雨警示災害告警，時間持續2小時至18時36分。

氣象局下午16時36分發出山區暴雨警示災害告警，提醒新北市區域附近有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全，持續至18時36分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另下午16時40分也針對19縣市發布大雨特報，氣象局表示，低壓帶影響，易有短延時強降雨，今臺南以北、南投、宜蘭、臺東地區及花蓮、高屏山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

▲大雨特報。（圖／氣象局）

大雨特報縣市：基隆北海岸、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣、花蓮縣山區、臺東縣

氣象局下午16時36分發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時30分；提醒慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，以及低能見度。警戒區域包括宜蘭縣、新北市。

▲氣象局針對「新北市、宜蘭縣」發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）

大雷雨即時訊息示警區域

新北市：雙溪區、貢寮區

宜蘭縣：頭城鎮