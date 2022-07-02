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快訊／雨區擴大！19縣市大雨特報　雷雨彈狂轟2縣市1小時

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▲對流旺盛，部分縣市今出現較大雨勢。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

對流旺盛，部分縣市出現降雨，氣象局今下午針對19縣市發布大雨特報，另也對臺中和彰化發布大雷雨訊息，雨彈將轟炸1小時，提醒民眾外出要留意天氣變化。

氣象局下午14時05分針對19縣市發布大雨特報，氣象局表示，低壓帶影響，易有短延時強降雨，馬祖已有大雨發生，今日臺南以北、南投地區及其他山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

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▲▼ 氣象局針對19縣市發布大雨特報。（圖／氣象局提供）

▲氣象局針對19縣市發布大雨特報。（圖／氣象局提供）

大雨特報縣市包括基隆北海岸、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、臺東縣山區

另氣象局下午14時11分也發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時15分；提醒慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。警戒區域包括彰化縣、臺中市。

▲▼氣象局發布大雷雨訊息。（圖／氣象局提供）

▲氣象局發布大雷雨訊息。（圖／氣象局提供）

大雷雨即時訊息示警區域
臺中市：西屯區、南屯區、大甲區、清水區、沙鹿區、梧棲區、后里區、神岡區、潭子區、大雅區、外埔區、大安區、大肚區、龍井區
彰化縣：鹿港鎮、和美鎮、線西鄉、伸港鄉
 

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