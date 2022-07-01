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吠陀占星7月運勢金牛、天秤財運旺賺滿滿　雙子對的人已經出現

文／李靜唯老師

時序進入七月，一年已經過了一半，到底自己的好運何時可以降臨？阿南德同門派、台灣首席吠陀占星師李靜唯老師分析，七月份事業最旺的是吠陀牡羊、桃花朵朵開的是吠陀雙子，財運最旺的則是吠陀金牛跟天秤。

李靜唯老師特別提醒，吠陀占星是印度古老的科學占星術，只有兩成的人吠陀占星星座會跟自己的西洋星座重疊，八成的人吠陀占星星座會落在西洋星座的前一個星座，以出生日期來分，生日落在15號以前的多半會是自己西洋星座的前一個星座，想要了解自己的吠陀占星星座是哪一個，可以參考以下的對照表。

▲吠陀占星太陽星座對照表（圖／李靜唯老師提供）

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7月事業運最旺：牡羊；事業運要注意：天蠍

牡羊（4/15-5/14）（吉）

這個月會感受到有很多的好機會，可以開始行動，也容易突然有好的想法與靈感皆有助於工作事業的發展，但是伴隨而來的會是沉重的壓力，如果能夠扛得住，應該會有不錯的收獲。

巨蟹（7/15-8/14）（平）

受到火星影響，工作方面雖有想法或計劃想要執行，但是你會感受到事情還有摻雜許多不確定的因素存在，需要些時間整理與研究，才能夠比較明朗避免往錯誤的方向努力。

天蠍（11/15-12/14）（凶）

受到太陽與金星影響，工作方面很容易感受到曇花一現，明明機會就已經來到眼前，可是卻一轉眼就錯失良機，保持平常心才不會有太大的失落感。

▲牡羊事業扛得住，應該會有不錯的收獲（圖／取自免費圖庫Unsplash）

7月感情運最旺：雙子；感情運要注意：摩羯、雙魚

雙子（6/15-7/14）（吉）

內心理想的那個人也許已經出現在你身邊，緣份會將兩位的距離越拉越近，但是你可能還是會產生懷疑或困惑，記得傾聽內心的聲音，你會更確信對方就是你追尋已久的良緣。

處女（9/15-10/14）（平）

如果你一直在期待桃花盛開的話，7月恐怕希望仍要落空了，這個月工作方面會比較繁忙，因此佔據了你大多數的時間，造成戀情仍處在乏人問津的狀態。

摩羯（1/15-2/14）（凶）

受到火星影響，容易為了一些小事而跟另一半產生不愉快，加上自身還有其他方面的壓力，如果因此而向另一半發動爭吵想藉此宣洩壓力的話，恐怕會讓兩人之間的關係產生裂痕。

雙魚（3/15-4/14）（凶）

受到土星影響，可能會限縮自己的社交圈子，將生活重心都放在一些跟自己有關的事情上，而忽略另一半感受。願意學習或是投資自己是一件好事，甚至可能還會對事業工作發展有幫助，但雙魚座始終還是會需要戀情才能滋潤生活。

▲雙子理想中對的人已經在身邊。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

7月財運最旺：金牛、天秤；財運需注意：射手

金牛（5/15-6/14）（吉）

財務方面應該會有相當不錯的成績，若是你手頭上還有空閒的資金，可以多多投資運用，這樣就能夠享受7月金星與水星為你帶來的好財運。

天秤（10/15-11/14）（吉）

受到金星與水星兩大吉星的加持，7月可以說是財運亨通，有很多賺錢的管道與好機會，會透過你認識的朋友或是長輩讓你知道，只要你資金運用得宜，應該能夠口袋賺滿滿。

射手（12/15-1/14）（凶）

7月財運偏弱，手頭上的資金會有吃緊的情況，有一些先前沒注意到的事情造成更多的開銷，所以資金方面會倍感壓力，特別要留意可能還會有意料之外的開銷產生。

水瓶（2/15-3/14）（平）

7月你會開始感覺自己像過路財神，白花花的鈔票左手進一溜煙右手就繳出去了，不過，過路財神畢竟還是財神，能破財表示有財可破，也不算是什麼壞事。

▲金牛、天秤口袋賺滿滿。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

7月健康運要注意：獅子

獅子（8/15-9/14）（凶）

事業與家庭對你來說都默默的累積了不少壓力，心情煩悶會讓你身體感到疲倦，需要適當的舒解壓力，才能讓你再次恢復精神，特別要注意舊疾復發或心血管問題。

另外，李靜唯老師分析，7月2日水星、7月13日金星，七月上旬兩顆吉星紛紛進入雙子座，這樣的星相會反應在兩方面，一個是人與人之間的交流會變得更為順暢，對於急需振興的交通運輸業及觀光旅遊來說相當有利，另一方面金融領域可能也會傳出不錯的好消息。

但要注意的是，7月13日土星逆行回到摩羯座，又同時對於位在雙魚座的木星產生相位，這樣的星相意味著各個國家都需要被迫重新審視疫情或是面對新型態的傳染性疾病，例如猴痘該如何預防與管理。李靜唯老師提醒，7月份木星與土星都同時對巨蟹座產生相位，包含台海之間，國與國的領地問題可能會浮上檯面，甚至要謹防戰事衝突的可能性。

作者簡介：

走紅於兩岸三地華人世界吠陀占星權威，並將吠陀占星、塔羅密碼跟紫微斗數結合為三合一運勢分析。

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