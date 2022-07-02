台灣超額死亡世界第二低　學者：政府不應忽略任何死亡

▲台灣今年Omicron疫情爆發，染疫致死人數飆升。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合報導

中央流行疫情指揮中心1日公布防疫成績單，其中一項援引《經濟學人》指台灣超額死亡排名世界第二低，統計指出台灣疫情期間超額死亡-2000人，代表死亡人數比疫情前還要少。然而專家認為該項統計算不夠精確，表示政府不應忽略任何死亡，要進行分析才能了解真實情況。

經濟學人資料顯示，台灣每10萬人超額死亡-8，疫情期間為-2000，僅次於紐西蘭的-29及-1500。莊人祥表示，不同統計方法與計算方式都會影響統計結果，雖然衛福部此前也有公布去年死因統計，但統計處為了與國際比較基礎一致，加上《經濟學人》具有一定引用量的公信力，因此決定採用《經濟學人》結果，代表截至今年5月31日，台灣每十萬人超額死亡為-8，居世界第二低。

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《聯合報》就此引述疾管局前副局長施文儀指出，2020年死亡人數減去指揮中心公布的染疫死亡人數，再減去一年齡老化推算的每年死亡人數，結果是2021年超額死亡近8000人。他認為《經濟學人》算出超額死亡為負數，「可能是算法不夠精確」。

施文儀還指出染疫致死率成績單是綜合過去2年半的情形，但今年Omicron疫情已近6000死，因此今年上半和過去2年應分別統計，才能呈現真實防疫成績。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙則認為，因各國疫苗接種、戴口罩等防疫措施，以及流行病毒株不同，因此不建議進行國際間的超額死亡比較。台大國發所兼任教授薛承泰則強調，政府不應忽略任何死亡，唯有進行分析才能了解真實情況。