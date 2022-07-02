漲到389元！他見1細節「還是照買好市多衛生紙」　神人1招：更省錢

▲衛生紙此波漲幅約9%。（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

本站報導《好市多衛生紙「才2個月又漲」 會員見價格火了：當我們提款機啊》，科克蘭衛生紙5月初漲至365元，短短2個月後，有網友抱怨「365元變389元...哇！這也漲太多了吧！」消息曝光後，就有網友拿出科克蘭與舒潔抽數做比較，結果出爐後，讓他直呼「科克蘭還是可以再撐一下。」

一名男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，看到科克蘭衛生紙漲價後，討論版上一片哀號，就連自己家人也考慮退坑跳槽，「是不是買舒潔也沒差了（科克蘭$389、舒潔$399）？」

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由於原PO家有這兩品牌衛生紙，因此決定實測比較，「結果第一次發現原來科克蘭120抽、舒潔100抽，從單抽價來看，科克蘭還是可以再撐一下。」最後原PO在文末hashtag「全世界都在漲價不意外！」

▲原PO比較兩者抽數後，直呼還是會買科克蘭。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



文章曝光後，多數網友還是狂搖頭，「同規格的原紙，是用重量人計價的，但加工後就要考慮其他了，像廁紙吸水/親膚度等，不能單純的價格比較」、「但我覺得科克蘭粉屑變多了」、「幾抽是重點嗎？一擦就破是在用辛酸的」、「科克蘭雖然還是三層，但厚度已經變薄了，擦屁屁變得很容易破」、「一年的時間，從299～389元，而且還會再漲」、「以前科克蘭和舒潔的價差大，現在只差10元當然要用舒潔，抽數量的多寡就當作是品質區分」。

另一派網友則選擇接受，「蘿蔔青菜各有所好，衛生紙算是必需品，還是得買

漲價就只能用少一點而已」、「遇到Costco漲價就是全世界都在漲、大勢所趨，遇到漲電價就不是這樣了」、「就算漲到一樣的價格…我還是會比較喜歡科克蘭耶，用習慣了」、「我只能對折、對折再對折」。

還有環保神人分享1招，用水沖洗屁屁更省錢，「改用水沖屁屁，衛生紙幾乎用不到」、「搭配免治馬桶沖屁屁，省很多衛生紙」、「用免治馬桶+擦屁屁毛巾，加油站送的衛生紙就用不完了」。

▼網友認為品質更重要。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）