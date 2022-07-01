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好市多衛生紙「才2個月又漲」　會員見價格火了：當我們提款機啊

▲▼ 。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

▲好市多衛生紙悄悄漲價。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

網搜小組／劉維榛報導

逛好市多必買的「科克蘭衛生紙」在5月初漲價至365元，短短2個月後，有網友傻眼驚呼「365元變389元...哇！這也漲太多了吧！」消息曝光後，引發其他會員怒轟，「漲得有點誇張，員工調薪，也不用把大家當提款機啊」、「要去退黑鑽卡了」。

一名網友在臉書公開社團《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》貼出一張照片，商品是大家熟悉的科克蘭衛生紙，如今又悄悄漲價，一串售價為389元，讓原PO吐血直呼，「299元變305元...365元變389元，這也漲太多了吧！一定要這樣連漲價嗎？」

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事實上，好市多原本5月才從335元調整價格至365元，賣場當時解釋，是因為原物料及運費成本增加，不料現在又貴了24元，漲幅約9%。

底下網友狂嫌貴，且品質也不如從前，「而且變超薄，一擦就破」、「真的漲很多，好過份喔」、「漲得有點誇張，員工調薪，也不用把大家當提款機啊」、「怎麼這陣子一直漲呀，上禮拜買365現在389漲的太離譜了，這樣不用繳年費了，其他賣場也沒漲這麼快」、「漲太多，買別家」、「要去退黑鑽卡了」。

▼會員炸樓狂轟。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

▲▼ 。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

▲▼ 。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

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關鍵字：

好市多衛生紙科克蘭漲價退卡

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