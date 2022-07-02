馬尾妹深溝剷地瓜球「Q彈又大粒」好暈！網見雙洞辣照：求口感

▲地瓜球馬尾妹，車頭燈超兇！（圖／翻攝爆廢公社、地瓜球粉專）

網搜小組／劉維榛報導

邊吃地瓜球，眼睛還能吃冰淇淋！一名網友驚呼，最近看到一攤地瓜球店，綁馬尾的女店員身材火辣，尤其胸前性感深溝激放，讓原PO邪笑發問「大甲地瓜球是偏軟還是紮實的？」畫面曝光後，引來千名老司機嗨了「我看起來是偏有彈性的！」

一名男網友在臉書《爆廢公社》邊噴鼻血邊上傳一段影片，可見馬尾妹穿著低胸蕾絲小可愛，左手熟練剷著酥軟地瓜球，下秒切到攤子正面，馬尾妹雪白胸器渾圓放送，同時露出嬌媚眼神狂電，讓原PO頭昏眼花直呼，「大甲地瓜球是偏軟還是紮實的？」

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短短14秒影片曝光後，引來千名老司機狂回，「看了十次，看不出來硬還是軟」、「有影片沒地址怎麼知道口感呢」、「我沒看到地瓜球啊」、「這地瓜球也太香了吧」、「美美的...我說地瓜球」、「羨慕她老公」、「好大的地瓜球」、「我看起來是偏有彈性的」。

眼尖網友發現，地瓜球小店就在台中大甲，「決定了要搬去大甲住」、「大甲去看球球妹」、「大甲一日遊了」、「前幾週特地跑去買，球是真的大又膨」。

事實上，早在3月時就有網友發現這攤「爆乳老闆娘」身影，她與老公共同擺攤，不時會在臉書粉專大方曬出工作辣照，一系列貼身爆乳裝，襯托出姣好身材，讓客人嘴巴與眼睛雙重享受，引發關注。

▼闆娘性感雙洞開岔，雪乳彷彿彈出來了。（圖／翻攝地瓜球粉專）

