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澳洲總理會法國總統　走過潛艦風波重啟兩國關係

▲▼澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）赴法國會見法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／達志影像／美聯社） 

▲澳洲總理艾班尼斯赴法國會見法國總統馬克宏。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社巴黎1日綜合外電報導

澳洲總理艾班尼斯今天在巴黎與法國總統馬克宏會面時，對於兩國去年因潛艦風波而陷入低谷的關係有了「新的開始」，表示歡迎。

艾班尼斯（Anthony Albanese）抵達法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）後說：「我出現在這裡代表我們兩國關係一個新的開始。」他補充說：「澳洲與法國的關係很重要。信任、尊重及誠實很重要。這是我處理關係的方式。」

馬克宏（Emmanuel Macron）則表示，自5月艾班尼斯當選以來，這是兩人首次對話，「標誌著我們願意重建我們兩國之間的信任關係，一種基於相互尊重的關係」。

馬克宏在承認兩國確實經歷過「困難時期」後，強調兩國的戰略夥伴關係、兩國在歐洲共有的戰爭歷史以及對太平洋地區穩定有著共同利益。

兩人與他們的夫人在總統府庭院熱烈寒喧後發表的這些聲明，代表自澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）離任至今，兩國關係發生巨大變化。

去年，莫里森秘密談判購買美國設計的潛艦，放棄澳洲與法國在2016年簽署的一份價值500億澳元（330億歐元）、具有劃時代意義的合約，令馬克宏大為光火，並因此中斷法國與澳洲的外交接觸。馬克宏一再指控莫里森於2021年6月在巴黎的一場晚宴上對他說謊。

時任法國外交部長的勒德里安（Jean-Yves Le Drian）5月交棒給新任外長柯隆納（Catherine Colonna）時，不忘提到莫里森的行為「粗暴且玩世不恭，我甚至想說他確實無能」。

艾班尼斯上個月宣布，澳洲為解除與法國的潛艦合約，已和法國海軍船舶集團（Naval Group）達成5.55億歐元（5.84億美元）「公平且公正的和解」。

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