7年前巴黎恐攻釀130死！　唯一生還IS主嫌被判「無期徒刑」

▲2015年法國巴黎恐攻案造成130人死亡。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

恐怖組織「伊斯蘭國」在2015年對法國巴黎多地展開攻擊，一連串的爆炸造成130人死亡，其中一名倖存的主謀阿布岱斯蘭（Salah Abdeslam）被當地法院判處最重無期徒刑，沒有任何提早獲釋可能。

根據《衛報》報導，伊斯蘭國（IS）在2015年11月13日對巴黎巴塔克蘭劇場（Bataclan）、6家酒吧與餐廳與法國國家體育場（Stade de France）展開襲擊，造成130人死亡、490人受傷，而除了阿布岱斯蘭以外，所有攻擊者都引爆身上炸藥，或在犯案時、犯案後被警方擊斃。

▲巴黎恐攻案主謀阿布岱斯蘭（Salah Abdeslam）。（圖／達志影像／美聯社）



現年32歲的阿布岱斯蘭出生於布魯塞爾，是一名法國公民，他當時去了其中一間酒吧準備引爆身上的炸藥，但是最後一刻他卻選擇將背心脫下丟進垃圾桶，並躲在布魯塞爾郊區數個月才被逮捕。

調查人員指出，阿布岱斯蘭是因為炸彈背心出了問題，才會在最後一刻放棄攻擊，而他也被控替其他起攻擊事件提供後勤支援。根據法院資料顯示，阿布岱斯蘭在審判初期不斷強調自己效忠伊斯蘭國，更對無法引爆炸彈感到遺憾。

不過，阿布岱斯蘭卻在今年4月一改態度，稱自己當時突然不想殺死在酒吧唱歌跳舞的人，並向受害者家屬道歉，更說自己已經進化了，「我犯過錯，但我不是殺手，因為我不是殺手，所以如果你以謀殺判我有罪，那麼你（法官）將會犯下不公正的罪行，我已經說過對不起了，有人說我不真誠，但誰又能對130人死亡的痛苦道歉呢？」

法國法院最終在29日宣判阿布岱斯蘭無期徒刑，並且沒有任何提前獲釋的可能，而這也是法國目前最嚴重的刑事判決。其餘協助策劃攻擊的另19名男子也被判有罪，刑期為兩年到無期不等。目前此案仍可上訴，被告律師也暗示他們可能會繼續上訴。