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黃偉哲賀百歲人瑞劉英傑生日　祝福身體健康分享長壽秘訣

▲台南市東區百歲人瑞劉英傑伯伯歡度101歲生日，台南市長黃偉哲、東區區公所區長顏能通，以及崇學里里長陳長提等，前往劉伯伯家為他祝賀慶生。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市東區百歲人瑞劉英傑伯伯歡度101歲生日，台南市長黃偉哲、東區區公所區長顏能通，以及崇學里里長陳長提等，前往劉伯伯家為他祝賀慶生。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市東區百歲人瑞劉英傑伯伯，1日歡度101歲生日，台南市長黃偉哲、東區區公所區長顏能通，以及崇學里里長陳長提等，皆前往劉伯伯家為他祝賀慶生，黃偉哲祝福劉伯伯福如東海、壽比南山，貼心地請劉伯伯注意身體健康，若有什麼事要幫忙，一定要向里長、或區公所提出需求，市府一定會盡力協助。

▲台南市東區百歲人瑞劉英傑伯伯歡度101歲生日，台南市長黃偉哲、東區區公所區長顏能通，以及崇學里里長陳長提等，前往劉伯伯家為他祝賀慶生。（圖／記者林悅翻攝）

市長黃偉哲1日特別帶了明新蛋糕，並致贈台南當季的愛文芒果給劉伯伯，劉伯伯表示非常感動，頻頻致謝，而現場劉伯伯也分享了他長壽的秘訣，就是要早餐要好、午餐要飽、晚餐要少，尤其是天天都要吃芝麻粉。

東區區公所表示，劉英傑伯伯民國11年出生，雖高齡101歲，不過與人交談溝通相當流暢，且身體硬朗，經常外出散步以維持健康體態。目前為新冠肺炎防疫期間，劉伯伯也知悉避免出入人多公共場所，保護自己也保護他人。

▲台南市東區百歲人瑞劉英傑伯伯歡度101歲生日，台南市長黃偉哲、東區區公所區長顏能通，以及崇學里里長陳長提等，前往劉伯伯家為他祝賀慶生。（圖／記者林悅翻攝）

民政局也指出，劉英傑伯伯獨居在家且列冊東區中低收老人，因此也請公所依照社會局所擬「台南市因應COVID-19強化獨居老人防疫服務措施」加強問候關懷，更送上口罩及快篩試劑，讓劉伯伯能經常自我檢測、落實防疫生活。也期望市民朋友在疫情期間，都能健康安好，個個長壽百歲。

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