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社會 社會焦點 保障人權

BMW酒駕撞毀美滿家庭　林家父女3人復健路遙遙

▲▼林姓男子坐著輪椅出庭 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲被害的林姓男子坐著輪椅出庭，希望法官從重量刑。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

時光拉回去年12月26日晚上，林姓男子帶著范姓妻子、兩個可愛的女兒一家4口開心出遊，打算到高雄愛河欣賞耶誕燈會，但他沒想到這場出遊，卻讓他們人生遭遇巨變，4人在愛河畔遭到男子黃子洋酒後開BMW撞上，范姓妻子當場慘死，林男與二名女兒雖然逃過一劫，但全都受到重傷，事發至今半年，高雄地院在今（1）日一審宣判，林被判刑7年10月，司法雖然總算有個初步的結果，但對林家倖存的3人來說，漫長的復健之路才剛開始，而家破人亡的傷痛，更是心中永遠揮之不去的陰影。

受重傷的林姓男子6月7日首度坐著輪椅出庭，讓外界得以一窺他的傷勢情況，林男說，父女3人目前都已經出院，但他一周要回診2、3次，還要陪同女兒回院復健，等於一周5天幾乎都待在醫院，自己最嚴重的傷勢集中在下半身，左小腿一度有截肢之虞，後來經過幾次開刀總算救回來，但開放性、粉碎性骨折的傷勢，加上骨頭癒合情況緩慢，讓他可能有一段時間都離不開輪椅了。

▲▼林姓男子坐著輪椅出庭 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲林姓男子坐著輪椅出庭 ，目前全家3人都面臨漫漫的復健路。（圖／記者陳宏瑞攝）

林男表示，大女兒主要傷勢在顏面骨折，牙齒多處脫位，為了矯正下顎，還曾經拔掉一顆好的牙齒，整個療程恐怕長達2、3年；小女兒則是頭部外傷、顱內出血，至今仍必須定期回診，並長期服用降腦壓的藥，3人的康復之路可說遙遙無期。

除了身體上的痛苦，林男說，兩個女兒還要面對失去媽媽的心理創傷，而他自己則面對冗長官司的纏訟，尤其官司不止刑事部分，還有民事求償部分，他也要提防黃子洋和家屬脫產，每走一步，都要擔心對方會不會有其他動作，可說全家身心都相當煎熬。

林男感嘆的說，他不知道什麼時候才能回到正常生活，現階段只能強忍悲痛，陪著女兒一步一步走下去，也希望司法真的能還給他們一家一個公道。

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