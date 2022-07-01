黑道最愛！改造槍械精良不輸警槍「1把可賣20萬」　中部槍神落網

記者鄧木卿／台中報導

有改造槍械之神稱號的53歲鍾姓男子，精於將模擬槍改造得火力強大又精良，不輸警用制式手槍，1把可賣到20萬元，是黑道的最愛，至少已賣出7把。刑事局中部打擊犯罪中心跟監了2個多月，不解鍾嫌為何常出入草屯一家汽車修配廠，經入內搜索赫然發現竟是槍枝改造工廠，順利查扣2枝槍枝成品、槍管7根、槍枝零件1批、子彈179顆、彈頭193顆以及最罕見的子彈加壓工具、近100公克毒品。

▲▼有中部改造槍械之神稱號的鍾姓男子，其手槍精良程度不輸警槍，黑道中人最愛，1把可賣20萬元。（圖／民眾提供，下同）

刑事局第六大隊第一隊幾個月前獲報，有中部改造槍械之神之稱的鍾姓男子，所改造的槍枝，依其精良程度，1把從5萬至20萬元都有，是黑道份子的最愛，其他警方單位也一直鎖定他，但他為人小心謹慎，經常更換車輛、調換車牌、駕駛權利車，讓警方難以捉摸，一直查不出改造槍械工廠處所，跟監2個多月後，發現鍾嫌常出入南投草屯鎮一間汽車修配廠，但修配廠老闆已因毒品入監，不再修車，因此研判鍾嫌極有可能利用修配廠作掩飾，其實是在改造槍械。

中打持搜索票，果然在修配廠搜出槍管7根（其中2根未貫通）、彈匣1個、滑套1個、槍枝零件1批、子彈179顆（其中92顆含火藥）、彈頭193顆、改造槍械工具鑽床1台、子彈固定架1台、鑽孔工具及各式改造工具1批、一級毒品海洛因毛重69.52公克、二級毒品安非他命毛重28.64公克、手機3枝，其中最為罕見的是子彈加壓工具，沒有這項工具，就無法裝填火藥。

警方雖然查出這麼多零件，但最重要的槍枝成品仍無下落，日前借提鍾嫌曉以大義，鍾嫌才吐露槍枝藏身處，順利在修配廠搜出2把改造好的手槍，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制法等罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。