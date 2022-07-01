管碧玲聲援徐國勇　搬法條重轟陳家欽：警政署長沒人事主導權

▲警政署長交接儀式。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

警政署前署長陳家欽接受媒體專訪時，點名內政部長徐國勇介入警察人事，徐國勇1日受訪時反駁，「（人事權）權力本來就是內政部長的，我喬什麼？」直言該指控令人不可思議。對此，民進黨立委管碧玲也透過臉書聲援徐國勇，指根據「警察人員人事條例」規定，各層級警察職務遴用的權力屬於內政部，沒有警政署的角色，「警察的遴任跟著制度走，國家就不會亂了。」

管碧玲今天透過臉書表示，新任警政署長黃明昭上任過程，看到警界人事爭議的風波不斷，對警察人事制度的實務與法治，應該靜下心來，做一個了解。

管碧玲指出，「警察人員人事條例」對於警政署的規定只有兩條，一是「內政部負責警察人員管理」，二是「警察任官程序，是由內政部或直轄市政府核轉銓敘部任官」，有關警察人員管理、人事任用的規定，條文很清楚，權責中心在內政部，甚至警察機關辦理警察人員的考績，權力來源也是必須經由內政部授權而取得。

管碧玲表示，該條例第21條規定各層級警察職務的遴用，其權力屬於內政部，條例規定由內政部遴用，但內政部承上啟下，由他遴用之外，其「或」可以報請行政院遴用、「或」可以交直轄市政府遴用，法制上，沒有警政署的角色；對於內政部與行政院的遴用權，條例的精神是「權責在內政部，但尊重行政院」，由於行政院可以透過內閣領導權領導內政部，其間互動，是實務面的拿捏問題，而內政部與直轄市政府的遴用權，權責在內政部，但內政部可以交由直轄市政府辦理，也提示了尊重直轄市政府的精神。

管碧玲強調，政府運作的基本秩序在法制，內政部之於行政院、內政部之於直轄市政府，法制的機制運轉很清楚，警察官的遴任，跟著制度走，國家就不會亂了。