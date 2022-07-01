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退休首日親曝高層喬警察人事內幕　陳家欽：絕不接受塞名單硬要

▲警政署長陳家欽退休前夕28日主持最後一次署務會報、感性發言致謝警眷、及力挺警察的企業家。（圖／記者張君豪翻攝）

▲陳家欽退休第一天，接受媒體訪問，親曝與徐國勇的恩怨情仇。（圖／記者張君豪翻攝）

記者邱中岳／台北報導

陳家欽在2022年6月底卸下警政署長一職，由高雄市警局長黃明昭接任，陳家欽也接受媒體訪問，訴說在位4年9個月的任職狀況，包括外界傳言與內政部長徐國勇不合傳言，以及政治力介入警界高層人事調動的狀況，最後也表達自己在任期間做出的修法以及改革。

陳家欽在6月底正式退休，卸下警政署長職務，改由高雄市政府警察局長黃明昭接掌警政署長職務，陳家欽在卸任後隔天，馬上接受媒體專訪，說明任職警政署長4年9個月的心路歷程。

面對詢問有府院高層介入警界人事調動，陳家欽指出，警察升遷制度，是建立在專業度，並在重要工作崗位上服務，穩定社會治安，從2022年7月至2023年1月估計會有20位高階警官的調動。

陳家欽也否認因此受到壓力提早退休，也直言警界人事命令，是警察的命脈，如果安排不妥無法安定社會以及發揮最大力量，在任期間絕對不能接受不合理、塞名單的狀況發生。

▲警政署長陳家欽肯定卸任局長陳國進任內貢獻，期許新任局長許錫榮承先啟後。（圖／記者沈繼昌翻攝）

最後針對現任警政委員陳耀南透過內政部長徐國勇推薦，想調任「航警局局長」一職，徐國勇也多次與陳家欽討論，陳家欽表示，警察是公職，調任不能拿來作為交換或人情使用，所以一直跟部長進行溝通。

陳耀南透過徐國勇想調任航警局擔任局長，但陳家欽指出，現任航警局長鄭明宗才剛上任未滿1年，且守住非洲豬瘟侵台，另外期間還查獲大量毒品，也是要有意願離開才可以換人。

另外針對外界盛傳，與內政部長徐國勇不合，還被內政部依偽造文書罪嫌送辦，陳家欽則回應，與部長沒有恩怨只有溝通，部長指示的內容都全力配合，經過溝通，部長也認為陳耀南的事件，影響升遷體制，所以也不再堅持。

對於被外界定為是陳菊人馬的《高雄幫》，陳家欽也認為，當縣市警察局長，就是要讓市長信任，所以也嚴厲打擊高雄20年來的飆車狀況，另外還有在大寮監獄狹持案快速做出反應解決問題。

陳家欽表示，當警察遇到治安狀況就要馬上處理，不要太歸類自己是什麼幫，不要太狹隘 不管任何政黨都需要警察去維護社會安定，也強調在任期間針對聚眾鬥毆、槍枝等問題進行修法。

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