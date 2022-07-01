高跟鞋踩水漬跌倒受傷！女老闆告西華飯店　索賠5百萬結果出爐

▲台北西華飯店已於2022年2月15日熄燈，但鐘姓女老闆的求償官司未完。（圖／記者彭懷玉攝）



記者蔡怡萍／台北報導

一名科技公司鐘姓女老闆3年前穿著高跟鞋、不小心在台北西華飯店大廳滑了一跤，她怒控飯店未妥善清理雨天水漬，也未放置警示標誌害她跌傷，提起民事訴訟要求賠償500萬元，台北地院審理後認為，她事發後1個多月才到醫院就醫，也難以證明在飯店內滑倒受傷狀況如何，判她敗訴、西華飯店免賠，全案還可上訴。

營運32年的台北西華飯店已於今年2月15日停業，但鐘姓女老闆控訴，在2019年3月7日晚間下著雨，她搭車至西華飯店餐廳吃飯，所以沒有被雨淋濕，但地面因人潮出入帶進水氣，而飯店竟沒有留意客人安全、保持地面乾燥，害她進入大廳時踩到水漬而滑倒，造成後左膝挫傷、左膝軟骨損傷。

她認為西華飯店應維護環境的安全，隨時清除水漬、放置告示牌等措施，要求醫藥費、看護費、個人所得損失、公司營運損失、精神撫慰金等，提出500萬元賠償。

西華飯店則回應，當天戶外下著雨，鐘女穿著高跟鞋進入大廳，在摔倒後並未立即就醫，而是在飯店內停留2個小時，接著就自行步行離開，期間並未向飯店人員表示有任何的不舒服或受傷情形，且隔天員工有致電鐘女關心，對方回應「行走無礙、應該沒事」，而到了一個多月後的4月16日才有就醫紀錄，5月8日才第一次告知腳部不適，主張她的傷勢與在飯店滑倒不見得有必然關係。

台北地院審理認為，鐘女除了自訴與醫院診斷書外，沒有任何證據足以證明傷勢與該次滑倒有關，且在她滑倒前就有腳部腫脹不適的情形，足認傷勢可能有其他原因，難認飯店有過失責任，且她於2021年5月19日才提起訴訟，已超過2年時效，於是判鐘女敗訴、西華飯店免賠，仍可上訴。