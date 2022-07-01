快訊／雷雨彈升級！劇烈降雨夾帶冰雹連轟7縣市　警戒區出爐

▲午後雨彈開炸，部分縣市出現大雨。（圖／記者李毓康攝）
記者李姿慧／台北報導
氣象局下午發布大雷雨訊息，提醒桃園、新竹和臺中等7縣市嚴防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹。
氣象局下午 14 時 20 分發布大雷雨即時訊息，持續時間至 15 時 15 分；提醒慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，以及低能見度。警戒區域為臺中市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、南投縣。
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▲氣象局發布大雷雨訊息。（圖／氣象局提供）
下午 14 時 27 分氣象局再發布大雷雨即時訊息，持續時間至 15 時 0 分；提醒慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，以及低能見度。警戒區域為新竹縣、桃園市。
▲氣象局發布大雷雨訊息。（圖／氣象局提供）
大雷雨即時訊息示警區域
桃園市：大溪區、龍潭區、復興區
新竹縣：關西鎮、芎林鄉、橫山鄉、尖石鄉、五峰鄉
苗栗縣：卓蘭鎮
臺中市：北屯區、豐原區、東勢區、后里區、潭子區、新社區、石岡區、霧峰區、太平區、大里區
彰化縣：芬園鄉、田中鎮、社頭鄉、二水鄉
南投縣：南投市、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、中寮鄉、國姓鄉
雲林縣：斗六市、莿桐鄉、林內鄉
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