國道及服務區設廣告危公安　最高罰16萬！累犯裁罰級距曝

▲高速公路旁設置廣告需先經過申請審查。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者李姿慧／台北報導

高速公路旁或服務區設置廣告招牌未經申請甚至危及公共安全，將可罰4萬到16萬元，高公局也首度訂定累犯裁罰基準表，若未申請且危及公安，除初犯可罰4萬元外，第二次累犯將加倍罰8萬，第四次累犯則可以最高罰16萬元裁罰，即起上路。

交通部昨(6/28)公告《高速公路局處理違反建築法規定》裁罰基準，明訂若未經申請審查許可，擅自設置招牌廣告或樹立廣告，可罰4萬元並限期自行拆除或補辦手續，若第4次或第5次起累犯將開罰8萬並限期拆除或補辦手續。

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另若未申請審查許可，擅自設置廣告經認定具重大危及公共安全者，初次開罰4萬並拆除或補辦手續，第2次累犯將加倍開罰8萬元並限10天內自行拆除或補辦手續，第3次累犯則祭3倍罰款、開罰12萬元並限10天內改正，第4次和第5次起累犯，將重罰16萬元並限10天內改善。

高公局表示，相關法規本來就有4萬到16萬元罰款，但並沒有訂定裁罰基準，由承辦單位自由裁量，依個案認定，但為有所依循，參考地方政府自治條例訂定裁罰基準，針對累犯訂定明確罰款金額，即起上路。

高公局強調，該規定適用範圍包括高速公路以及國道服務區，其中國道服務區廣告設置影響逃生動線等，或是國道旁廣告危及行車安全，都會被視為重大危及公共安全。