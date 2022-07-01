取代杜特蒂！小馬可仕就任總統　狂讚獨裁父「使菲律賓走向繁榮」

▲小馬可仕宣誓就任菲律賓第17屆總統。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

5月在菲律賓總統選舉中獲得壓倒性勝利的小馬可仕，6月30日正式宣誓就任第17屆總統，創下父親老馬可仕自1986年被民眾趕下台之後的最大勝利。在典禮上，小馬可仕除了闡述他的政治理念，希望菲律賓人民團結延續前總統任內的建設外，還為父親洗白貪污罪名，讚頌老馬可仕的政績。

據BBC報導，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在當地30日中午12點，於國家博物館前舉行宣誓儀式，成為菲律賓狂人總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）卸任後的第17屆總統。當天，他在妻子露意絲（Louise Araneta-Marcos）、母親伊美黛（Imelda Marcos）和3個兒子的陪同下，一邊微笑揮手，一邊閱兵。

▲小馬可仕在妻子和3個兒子的陪同下，微笑揮手向民眾致意。（圖／路透）

隨後，他發表了長約25分鐘的就職演講，除了感謝群眾對他的支持外，還為被冠上獨裁、貪污罪名的父親洗白，3次提到了老馬可仕的政績，並聲稱菲律賓後來的建設都是建立在父親努力的基礎之上，「我的父親建了很多、很好的道路；在他任內，稻米的產量也很高，讓杜特蒂總統等繼任者可以持續進步」。

他也在演講中闡述了他的政見，除了要菲律賓人民團結延續前總統任內的建設外，也承諾會讓國家越來越繁榮，「我承諾將跟隨這些巨人的腳步，持續建設。自菲律賓獨立以來，我的父親帶領我們擺脫了貧窮，走上進步的道路，而他的兒子未來也會做到。你不會從我這裡聽到任何藉口」。

▲小馬可仕的母親也出席了兒子的就任典禮，而這位前第一夫人在老馬可仕任內曾因生活奢侈備受爭議。（圖／路透）

報導稱，小馬可仕的就職典禮標誌著一度被人民轟下台的馬可仕家族，經過數十年的鬥爭後，終於東山再起、重獲政治榮耀。老馬可仕自1965年以來統治菲律賓長達20年，其中半數時間處於戒嚴狀態，也擴大了他對權力的控制，直到被民眾起義推翻，家族流亡在外。

小馬可仕在1991年重返菲律賓後，就一直試圖將父親的總統任期描繪為菲律賓進步與繁榮的「黃金時期」，還不斷強調，人民應該要團結一致，不要再回顧過去，而必須展望美好的未來。有批評人士指責，小馬可仕的勝利除了將粉飾他父親在任期內的暴行，也將讓菲律賓「倒退數十年」。

也有分析認為，小馬可仕在上任後將面臨一條艱難的道路，因為仍在從疫情中恢復的菲律賓，正面臨數十年來最嚴重的經濟衰退，而且當地的教育與公共衛生體系也陷入了危機，社會分化十分嚴重。另外，在前總統杜特蒂的領導下，如今的菲律賓也面臨血腥打擊毒品和收緊新聞自由控制的影響，因此分析認為，小馬可仕必須盡快重塑政府的形象。