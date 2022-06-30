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新加坡1歲半男童確診亡　高燒42度失去意識！父哭：病情6hrs急惡化

▲▼ 小孩,孩童,兒童,小朋友,光腳。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲扎希的葬禮已於28日進行，他的3歲哥哥無法接受死訊，2天不肯進食。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者詹雅婷／綜合外電報導

新加坡年僅1歲半男童扎希（Zaheer Raees Ali）27日過世，是該國12歲以下確診新冠病毒死亡首例，已知孩子生前高燒42度，送醫到院後不省人事、出現癲癇症狀，住進加護病房，但仍無法挽回性命。他的父親邊啜泣邊說，扎希患病後6小時內病情急轉直下，全家措手不及。

綜合聯合早報、mothership等報導，扎希27日因新冠病毒、呼吸道合胞病毒和腸道病毒感染引發的腦炎（Encephalitis）死亡，新加坡衛生部同日證實此項消息。

依據男童33歲父親法拉夫（Farath Shba）的說法，扎希19日下午還能夠開心玩耍，但當晚就出現輕微發燒，吃了退燒藥後，體溫還是越來越高，新冠篩檢也呈現陽性，所幸體溫一度控制下來，隔日孩子還能正常吃晚餐，「只不過到了晚上8時，他入睡30分鐘後突然驚醒發抖，擦浴降溫沒效，體溫不斷飆升，一度燒到42度」。

法拉夫眼看孩子病情不斷惡化，立刻叫計程車把孩子送醫，不過到院後扎希早已失去意識，儘管成功降溫，卻出現癲癇症狀，隔日住進加護病房。法拉夫邊啜泣邊說，其實扎希向來身體健康，沒有其他病史，但患病6小時內病情急轉直下，全家始料未及，在這之後長子、妻子和他一個個染疫。

為了孩子，法拉夫公開發文求助外界救救扎希，但不幸的是，扎希27日仍過世。衛生部同日透過聲明表示，孩子死於腦炎，同時感染新冠病毒、呼吸道合胞病毒和腸道病毒。

扎希的葬禮已於28日進行，法拉夫透露，3歲長子無法接受扎希過世的消息，2天不肯進食，「我希望扎希是第一個、也是最後一個因新冠逝世的幼童」，大家都該認真看待疫情，接種疫苗，「如果發現孩子的症狀嚴重，就應該第一時間求醫」。

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