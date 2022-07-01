李家超上任首日開微博、fb、IG　上傳與妻合照曬恩愛





▲香港行政長官李家超開通「微博」。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

1日為香港主權移交25週年，香港第六任行政長官李家超也在今日正式就任。李家超於1日開通了「微博」，他表示，將在線分享日常生活與工作點滴，協力為香港譜寫新篇章。此外，他還同日啟用Facebook專頁、IG。

李家超上午6時在首條微博上寫道，「這個早上，我有了新的使命，也趁這個機會作新嘗試，在社交媒體展開新一頁。借著在線分享日常工作和生活點滴，希望能夠加強跟市民的互動，讓我們攜手協力，同為香港譜寫新篇章。」同時，他還附上日出的圖片。

上午8時，李家超等新一屆政府官員先於香港灣仔金紫荊廣場參與升旗典禮，升旗儀式結束後，特區政府會在會展大會堂舉行慶祝香港主權移交25週年大會暨第六屆特區政府就職典禮。

▲李家超臉書上傳與妻合照曬恩愛。（圖／fb／李家超 John KC Lee）

其後於升旗儀式開始前，臉書帳號上，李家超上傳自己笑容滿臉，由妻子幫忙準備領帶的照片。李家超指，「這段日子，慶幸有太太Janet為我打點一切，讓我無後顧之憂，全心全意迎接新的使命。我想趁這個特別日子，感謝Janet多年來默默地在我背後支持我及照顧家庭。未來五年，我更需要你的扶助，讓我可以全情投入，為香港每一個家庭的幸福而努力。」