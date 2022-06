瑞士科學期刊刊登高端疫苗「保護力84%」　作者坦承數據誤植

▲瑞士期刊的作者承認,高端疫苗保護力84%的數據為誤植。(圖/路透)



記者林彥臣/綜合報導

瑞士科學期刊MDPI(Multidisciplinary Digital Publishing Institute)於6月21日刊出一份題為《對 SARS-CoV-2 疫苗的免疫反應》(Immune Response to SARS‐CoV‐2 Vaccines)的研究報告指出,高端疫苗的總體保護力84%,無嚴重不良反應。由於目前由WHO所主導的三期試驗尚未公布數據,因此引發討論如何得知84%的數據,對此論文的作者坦承,保護力84%為數據誤植。

在該則報告中的一個附表中提到,高端疫苗(MVC COVID‐19 vaccine)總體保護力84%(Overall efficacy: 84%),無嚴重疫苗不良反應(No vaccine‐related Serious Adverse Reaction)。

但在表格的「編號第21」參考條目中,內容與高端疫苗無關,真正與高端疫苗有關的是「編號第20」參考條目,內容提到「中和抗體濃度在完成2劑接種後的6個月,下降84%」(Neutralizing antibodies declined by 84% within 6 months after 2 doses)。

對此《東森新媒體ETtoday》的讀者與其中一位作者取得聯繫,作者也坦承這是一個不經意的錯誤,將高端疫苗的耐用性,誤植為保護力。

高端疫苗24日也應櫃買中心要求進行說明

(1)此篇已完成同儕學術審查並刊載於MDPI期刊之論文,為「回顧性分析論文(review paper)」。本篇文章並非由公司發表,撰稿的四位學者亦為獨立國際專家,與公司無任何交集與利害關係。

(2)本篇論文的內容,係為介紹13個國際已上市核准使用的COVID-19疫苗,並分析其已發表的數據報告、產品特性、以及作用機轉(mechanism)。這13個疫苗產品(包含高端新冠疫苗)已被列在UNICEF(聯合國兒童基金會)、GAVI(全球疫苗免疫聯盟)、

以及WHO(世界衛生組織)等大型國際組織的疫苗追蹤名單中;其他與本篇類似的回顧性分析論文,多數亦是從此來源篩選分析標的。

(3)論文中提及各家疫苗保護力數據部分,為作者對既有文獻的資料彙整。高端疫苗曾以David Khoury Curve換算的血清學保護力模型,推估疫苗保護力落於80%-90%,並將研發成果發表於《刺胳針-呼吸醫學(Lancet RM)》期刊(PMID: 34655522)及WHO專家會議簡報中。