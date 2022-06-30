瑞士科學期刊刊登高端疫苗「保護力84%」　作者坦承數據誤植

▲瑞士期刊的作者承認，高端疫苗保護力84%的數據為誤植。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

瑞士科學期刊MDPI（Multidisciplinary Digital Publishing Institute）於6月21日刊出一份題為《對 SARS-CoV-2 疫苗的免疫反應》（Immune Response to SARS‐CoV‐2 Vaccines）的研究報告指出，高端疫苗的總體保護力84%，無嚴重不良反應。由於目前由WHO所主導的三期試驗尚未公布數據，因此引發討論如何得知84%的數據，對此論文的作者坦承，保護力84%為數據誤植。

在該則報告中的一個附表中提到，高端疫苗（MVC COVID‐19 vaccine）總體保護力84%（Overall efficacy: 84%），無嚴重疫苗不良反應（No vaccine‐related Serious Adverse Reaction）。

但在表格的「編號第21」參考條目中，內容與高端疫苗無關，真正與高端疫苗有關的是「編號第20」參考條目，內容提到「中和抗體濃度在完成2劑接種後的6個月，下降84%」（Neutralizing antibodies declined by 84% within 6 months after 2 doses）。

對此《東森新媒體ETtoday》的讀者與其中一位作者取得聯繫，作者也坦承這是一個不經意的錯誤，將高端疫苗的耐用性，誤植為保護力。

高端疫苗24日也應櫃買中心要求進行說明

(1)此篇已完成同儕學術審查並刊載於MDPI期刊之論文，為「回顧性分析論文（review paper）」。本篇文章並非由公司發表，撰稿的四位學者亦為獨立國際專家，與公司無任何交集與利害關係。

(2)本篇論文的內容，係為介紹13個國際已上市核准使用的COVID-19疫苗，並分析其已發表的數據報告、產品特性、以及作用機轉（mechanism）。這13個疫苗產品（包含高端新冠疫苗）已被列在UNICEF（聯合國兒童基金會）、GAVI（全球疫苗免疫聯盟）、

以及WHO（世界衛生組織）等大型國際組織的疫苗追蹤名單中；其他與本篇類似的回顧性分析論文，多數亦是從此來源篩選分析標的。

(3)論文中提及各家疫苗保護力數據部分，為作者對既有文獻的資料彙整。高端疫苗曾以David Khoury Curve換算的血清學保護力模型，推估疫苗保護力落於80%-90%，並將研發成果發表於《刺胳針-呼吸醫學（Lancet RM）》期刊（PMID: 34655522）及WHO專家會議簡報中。