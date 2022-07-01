19歲正妹女兒勸阻打男友　狠父氣到連撞2次輾死她

▲勞倫被盛怒的父親輾死。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國44歲父親莫特（Nigel Malt）因故抄起雪橇棍追打19歲女兒勞倫（Lauren）的男友，結果在盛怒之下倒車撞倒女兒後，又再次倒車輾過她。勞倫最終因脊椎骨、胸骨等多處碎裂，重傷死亡，莫特也因蓄意殺人或至少企圖造成他人嚴重傷害被起訴。

莫特今年1月23日晚間7點30分在英格蘭東部諾福克郡，與女兒勞倫和其男友發生爭執，莫特持雪橇棒追打勞倫男友，但被勞倫試圖制止。莫特坐上車後立刻加速倒車撞倒女兒，勞倫應聲倒地，痛苦地在地上喊叫，但莫特將車往前開後，又立刻加速倒車輾過地上的女兒。

▲莫特和家人關係非常壞 。（圖／翻攝推特）

鄰居拍下後來的片段，莫特下車後看到女兒一動不動，大叫著「勞倫拜託起來！」一名女性鄰居怒吼，「你殺了她，你他X殺了她！」莫特將女兒抱上車，驅車前往附近的一家商店找正在工作的老婆凱倫。

凱倫看到女兒癱軟無意識後，著急地想要救醒女兒，但為時已晚，莫特已經碾死了她。凱倫如今已疏遠莫特，而莫特面臨蓄意謀殺和至少企圖嚴重傷害他人被起訴。

檢察官傑克森（Andrew Jackson）表示，勞倫被輾過時發出的喊叫聲非常大，莫特一定聽得到，但他卻沒有停止惡行，最終害她被輾過致死。傑克森表示莫特與家庭關係中，常有酒精、用藥和暴怒與家暴的情況，而家人對他的疏遠讓他更加無法遏制自己的怒火。莫特的庭審期為2周，惡父的下場仍需等法官作出判決。