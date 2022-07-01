300億租金補貼上路！50萬戶可受惠　6張圖一次看懂怎申請

▲租金補助新制上路。（示意圖／李毓康記者攝）

記者皮心瑀／台北報導

行政院今公佈中央擴大租金補貼專案計畫，每年編列300億元預算，協助50萬戶租屋家庭減輕生活負擔，將於7月1日至8月31日線上受理申請，9月完成核定，並於10月由中央統一撥款至申請者帳戶，若為新戶，只須上網用5步驟即可完成。

依111年5月24日行政院核定之「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，中央每年將編列300億元預算，照顧50萬戶租屋族，其中，每戶每月最高新臺幣2,000元至8,000元(比照「整合住宅補貼資源實施方案」現行租金補貼金額表)，補貼金額不得高於實際租金支出，補貼期間1年。

另外，針對初入社會35歲以下青年及社會弱勢加碼為1.2倍，2年內新婚家庭加碼為1.3倍，經濟弱勢家庭(低收入戶及中低收入戶)加碼為1.4倍。此外，育有未成年子女(含胎兒)家庭從1.4倍起，每多生1個就多0.2倍。

有關申請資格，該專案將所得標準從原先的最低生活費2.5倍放寬為3倍，以雙北租屋族為例，臺北市每人每月平均所得標準放寬為5萬6,046元，新北市則放寬為4萬7,400元，且申請租金補貼房客不須設籍於租屋處，也無須徵求房東同意，只要檢附有效租約及存摺影本，即可提出。

內政部說明，租金補貼申請期間為期2個月，舊戶不用再另外上網申請，營建署將於7月下旬陸續將試算結果通知舊戶，確認後即算完成申請。另外，新戶也不用急於ㄧ時，申請時間為期2個月，在期限內申請且符合資格者皆可補貼。

內政部也強調，房東無須擔憂，房客補貼申請通過，並經地方政府認定後，房東將自動成為公益出租人，可享有租金所得免稅額每月1.5萬元、房屋稅與地價稅稅率皆比照自用住宅稅率等租稅優惠。此外，房東擔心房客遷離後未將戶籍遷出，本部已於6月13日啟動線上申請戶籍遷出。

▲300億元中央擴大租金補貼專案。（圖／行政院提供）