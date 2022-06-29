腳踏車送餐「1天能賺多少？」　外送員曝心得：比機車還快

▲天氣熱爆，外送員卻騎腳踏車，讓原PO驚問能賺多少錢？（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「這樣一天能賺多少錢？」一名女網友驚呼，昨（28）日直擊外送員送餐，但豔陽天下，對方交通工具竟是腳踏車，讓她直呼太辛苦。文章曝光後，釣出騎腳踏車的外送員自爆，跑單只是為了消磨時間兼運動；另有網友笑虧，「我們這有住2千多萬房子，快6X阿北再跑熊貓，你說他缺錢嗎？」

桃園一名女網友在臉書《外送員的奇聞怪事》驚訝表示，昨日在馬路上，看著Uber外送員騎著腳踏車送餐，看著對方熱血的模樣，對比熱到爆的天氣，這一幕讓她內心無比衝擊。對此，原PO好奇拋問「我的天，這樣一天能賺多少錢？那麼熱又騎腳踏車外送！」

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文章引發一票網友熱議，「我在北部也看過背熊貓箱，走路的外送」、「無敵車，怎麼違規都不用怕罰單」、「可是腳踏車送餐好像都不會給太遠的單，可能避免消費者等太久」、「聽說一單+5元」、「通常會騎腳踏車的，重點都不是賺錢」。

說到跑外送兼運動，不少網友分享真實狀況，「我們這有住2千多萬房子，快6X阿北再跑熊貓，你說他缺錢嗎？但是這種人害你們單少很多，順帶一提，他家有路虎（Land Rover）跟賓士」、「跑消磨時間的～我就是，現在疫情沒工作只好出來動一動，曬習慣了」、「我有兩個同學，他們真的就是當運動在玩」。

另有內行透露，「北市蠻多的，在熱區接短程單，有時候比機車還快...為了賺中午的趟獎，我中午還是很常去北市報到的」、「新店文山之前有好幾位，現在只比較常看到一位長髮妹子在跑，而且不要小看他們的腳踏車，有的還是電動的超貴」。

▼外送員曝照片，可見後座綁了三個外送箱。（圖／翻攝外送員的奇聞怪事）