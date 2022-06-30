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義竹鄉公所發防疫津貼　6月24日前設籍「每人可領2000元」

▲▼ 義竹發放防疫津貼2000 。（圖／義竹鄉公所提供）

▲義竹發放防疫津貼2000 ，鄉長與鄉民「比出二」合影。（圖／義竹鄉公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

由於新冠肺炎疫情，導致鄉親生活受到影響，加上確診者牽涉家庭層面廣大，鄉長黃阿家親自召開鄉務會議，聽取各方意見，由公所親自提案，凡今年6月24日前（含）設籍義竹鄉的民眾，防疫津貼每人補助2000元整，經代表會審查正式通過，希望促進產業，活絡經濟。

▲▼ 義竹發放防疫津貼2000 。（圖／義竹鄉公所提供）

黃阿家表示，上任至今戰戰兢兢，以「顧家．顧嘉」用心處理鄉政，除向中央及縣府積極爭取建設經費外，公所力行開源節流，這三年多來，讓鄉庫財政健全、零負債。

黃阿家指出，平常「儉腸凹肚（省吃儉用）」才能用在一時，在鄉親遇疫情有困難時，公所和大家站在一起，本次提案防疫津貼，考量歲計結餘，且不會債留子孫，提案至代表會審查通過，感謝主席翁榮輝及全體代表支持，攜手度過疫情，挺自己的家鄉。

代表會主席翁榮輝表示，防疫津貼發放歷經一段討論的過程，開會期間雖然每位代表的意見也都不見得相同，但他肯定黃阿家鄉長及公所團隊的用心溝通，最後公所的提案也獲得代表會全數通過，主席表示代表會為合議制，任何提案都需要過半數代表支持才能執行，他也感謝所有代表能不分藍綠支持公所發放防疫津貼的提案，讓義竹鄉親能在疫情嚴竣下獲得些許的小確幸。

防疫津貼2000確定發放一事，讓義竹鄉親很開心，鄉長黃阿家跑社區行程時，多位民眾紛紛向鄉長豎起大拇指表示這樣就對了。

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