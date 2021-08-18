清潔員醫院上工領無防疫加給　徵才資訊說有被塑膠！他怒了

▲黃男於和平醫院清消86天，因領不到預期的防疫加給提告，北院認為，津貼發放是看政府，判他敗訴。（圖／記者李毓康攝）

記者羅志華／台北報導

黃姓男子控訴，他於2020年3月底至7月中，受清潔公司聘僱在北市和平醫院擔任清消人員，工作86天期間，本說好每天可領1500元加給，公司卻只給每月2萬多元的基本薪資，提告求償加班費、加給共16萬7千餘元，北院認為，出勤1500元的加給，是由衛福部決定是否發放，醫院及公司並不具保證責任，判黃男敗訴。

清潔公司表示，聘僱黃男到和平醫院打掃，薪資就是每月23800元，至於他提告所稱的出勤加給1500元，則是和平醫院向衛福部申請補助，如果過了，才由醫院再轉給清消人員，並不在公司與黃男工作契約中。

除了黃男以外，也有其他員工以同樣理由對公司提告，法院參考1位洪姓員工證詞，他在面試時就已知道，每天加1500元工資是由醫院給付，和平醫院賴姓領班表示，在面試時已講明防疫津貼是來自政府，另名楊姓員工則說，醫院賴姓環管人員曾說，1500元的加給，政府甚麼時候撥不知道，醫院會幫忙爭取。

法院認為，依相關證人陳述，顯見清消人員每日出勤1500元的加給，是由政府撥給醫院、醫院再撥下來，且無論是醫院或是清潔公司，都沒保證這條錢一定下得來，實際上也是得看政府有沒有撥。

至於黃男稱，清潔公司以23800元加上防疫津貼的待遇，公開刊登徵才資訊，法官認為，勞動契約的條件議定，仍須由雙方討論後才能確定，不能僅因徵才訊息上的條件，就認定雙方確以基本薪資和加給為實際待遇，判黃男敗訴。

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