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「確診可領保險金」索個資及保證金　警踢爆詐騙伎倆

▲▼ 詐騙集團詐騙民眾確診可領保險金但須先匯保證金遭員警勸說（圖／水上分局提供）

▲詐騙集團詐騙民眾確診可領保險金，但須先匯保證金。（圖／水上分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

水上分局日前柳林派出所所長陳振誌、警員侯宏儒見一羅姓婦人與其女兒神色慌張且語無倫次進入派出所請求協助，員警隨即安撫雙方情緒。羅婦表示接到保險業務員電話，稱其符合領取防疫保險金條件，請其需遵照指示先行提供帳戶、電話、地址及保證金後，可領取防疫補助金，因此向警方求助。

▲▼ 詐騙集團詐騙民眾確診可領保險金但須先匯保證金遭員警勸說（圖／水上分局提供）

羅婦表示，自己未曾確診，為何可領取保險金?對方辨稱目前老人皆有補助，只需先行匯款保證金並提供相關資訊後就可領取。羅婦表示需先詢問家人後再與之聯繫，後惟恐家人擔心故皆未提及此事，羅婦女兒返家見其母神情緊張且身心憂鬱甚至自稱欲輕生，詢問後知悉此事就帶羅婦至派出所諮詢，

所長陳振誌、警員侯宏儒了解完整案情後，告知羅婦此為新興之詐欺手法，許多詐騙集團利用疫情期間晃稱可領取防疫補助金詐騙民眾錢財，全案在警方詳細解說及安撫下，羅婦及其女兒終於知情並解開心結，向警方表示不會相信對方並立即將電話封鎖，順利攔阻羅民受騙匯款新臺幣6萬元成功。

水上分局分局長蘇旭茂呼籲，疫情期間詐騙集團會利用各種管道詐騙，民眾應隨時提高警覺，有任何疑問請立即撥打165反詐騙專線諮詢，也可透過點擊「水上分局」官方臉書瀏覽，以獲取最新防詐資訊。

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