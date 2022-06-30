幼兒莫德納卡關「狀況已排除」　羅一鈞：重新安排班機運送

▲指揮中心6/30記者會，醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

幼兒莫德納疫苗原本擬定今天抵台，但因為文件問題造成延遲，中央流行疫情指揮中心醫療應變組組長羅一鈞今（30）日說明，莫德納文書作業所遇到的狀況已經排除，正在重新安排班機時間，等班機時間確定就可以和大家報告何時抵達。

指揮中心日前宣布，莫德納幼兒劑型疫苗預計7月初進貨45萬劑提供90萬幼兒施打，最晚目標7月中旬開打；指揮官陳時中昨天主持疫情記者會，其中重大政策宣布除Novavax抵台開打時程之外，也預定說明莫德納5歲以下幼兒疫苗到貨時程，陳時中昨坦言，莫德納原本抵台時間也是今天上午，可是最後有些文件問題延遲，將儘速進行補充。

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羅一鈞今日說明，莫德納疫苗的文書作業問題已經排除，正在重新安排班機時間，等時間確定就會報告。

根據ACIP會議結論，6個月至5歲幼兒莫德納 COVID-19疫苗接種建議包含：目前國內處於社區流行階段，建議6個月至5歲幼童接種莫德納 COVID-19疫苗，以降低染疫後重症及死亡之風險。經參考疫苗臨床試驗結果及各國疫苗接種政策，建議接種兩劑基礎劑，每劑須接種0.25ml（含25μg mRNA)，，兩劑間隔4至8週以上。