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竹市+808　除特殊情況…7月1日後仍需全程戴口罩

▲竹市+808　除特殊情形…7月1日後仍需全程戴口罩。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市今日新增808例本土確診。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市今（30）日新增808例確診個案，今（111）年以來累積67,939例，居家照護者為6,005人、居家隔離者為1,422人。

市府表示，配合指揮中心宣佈，為兼顧防疫、經濟及社會運作，維持國內防疫量能與有效控管風險，經綜合評估疫情情勢，7月1日起仍維持現行戴口罩等防疫措施，除特殊例外情形時得免戴口罩，外出時仍應全程佩戴口罩。

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▲竹市+808　除特殊情形…7月1日後仍需全程戴口罩。（圖／新竹市政府提供）

▲▼新竹市相關紓困措施。

▲竹市+808　除特殊情形…7月1日後仍需全程戴口罩。（圖／新竹市政府提供）

另，針對疫情期間影響各行各業，市府公布相關紓困措施，詳情請見圖卡。

衛生局表示，本市3處疫苗施打站中正市場（中正路245號2樓）、體育館（公園路295號）及慈濟靜思堂（中華路五段208巷20號）長輩施打專案將於本週結束，後續將開設兒童第2劑專案疫苗施打站，提供符合5-11歲兒童第2劑施打資格者施打服務。 請符合施打資格學童依學校通知期程，著體育服到站施打。

衛生局說明，下週起，中正市場及體育館施打站開放期間為7月4日(一)至7月15日(五)之週一至週五；慈濟施打站開放時間則為7月4日(一)至7月8日(五)。

開站時間皆為上午8至11時、下午14至17時。提供疫苗種類為7月4日、7月5日施打莫德納疫苗，7月6日至7月15日皆施打兒童輝瑞(BNT)疫苗；依指揮中心建議，惟有第1劑接種後出現嚴重不良反應等特殊情形下，才可以不同廠牌疫苗完成2劑接種，提醒家長應注意不同廠牌疫苗接種期程。

衛生局提醒，學童接種當日請著體育服、 攜帶健保卡、接種紀錄卡（小黃卡）前往接種地點。另若為3個月內曾經確診者，可於確診日滿3個月後逕向合約疫苗診所預約施打。對於完整接種基礎劑之學童，指揮中心係建議於滿5個月 (150天)後，方可接種追加劑，惟目前僅為建議暫未開放施打 。

若需開站時段外接種，符合接種資格幼童之家長自即日起已可選擇於合約醫療院所開診時間預約接種疫苗；若有相關疑問，歡迎致電本市居家照護關懷中心03-5320900，將有24小時專人提供諮詢服務。

衛生局呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施。

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