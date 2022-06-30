屏東+1571！暑假即將開始　縣府呼籲學生儘快施打疫苗

▲學童施打疫苗 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(30)日新增1571例本土確診個案，縣府配合中央流行疫情指揮中心指引，7月1日起維持現行戴口罩等防疫措施，請民眾遵守相關規定；今天也是暑假前校園施打疫苗最後一天，縣府呼籲尚未完成施打的學生，儘快到合約診所施打，增強保護力。

縣長潘孟安提醒，暑假即將到來，放假期間學校也要做好相關的防疫準備以及管理，以因應新的學年度，讓家長都能放心將孩子送到學校。而校園疫苗仍持續施打中，今(30)日預計有65間國小施打，上午已施打47間國小計2358人，下午將持續施打，期望在暑假前提升學童全體保護力。

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今日上午首批Novavax疫苗50.4萬劑抵台，依6月27日衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組會議決議，後續將提供18歲以上民眾第1、2劑基礎劑、基礎加強劑，及第1次、第2次追加劑接種，每劑須接種0.5ml，預計最快於7月8日起提供接種，屏東縣將依中央撥配疫苗數量及期程規劃疫苗施打作業。

衛生局表示，7月1日起將擴大疫苗施打，針對「機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統」等相關工作人員，提供第二次追加劑疫苗施打，評估自身染疫風險與意願後，並與第一次追加劑間隔5個月以上即可接種。

縣府呼籲民眾，應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

根據衛生局統計，截至6月30日，縣內居家隔離現管人數2153人，解除隔離：1130人；居家照護累計101984 人，解除93265人，現管8719人。